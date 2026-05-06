EEUU confirma que Irán no está usando delfines kamikaze en el estrecho de Ormuz: así han servido militarmente estos animales en la historia

El suboficial de desactivación de artefactos explosivos con un delfín nariz de botella en ejercicios de captación de minas en aguas poco profundas.

Las guerras actuales nos están dejando imágenes entre distópicas (como los drones) y bizarras, como este caso: sí, delfines usados como armamento, 'delfines kamikaze' que Irán podría haber usado contra EEUU en el conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha desmentido este extremo después de que surgieran informaciones sobre el supuesto uso de mamíferos marinos armados en el estratégico estrecho de Ormuz.

Aunque la idea suene propia de una película, los expertos recuerdan que los delfines sí han sido utilizados militarmente durante décadas por varias potencias, incluida la Armada de EEUU.

La polémica surgió tras la información publicada por el Wall Street Journal, según la cual responsables iraníes habrían insinuado la posibilidad de usar "delfines portadores de minas" contra barcos estadounidenses. No existen pruebas de que Irán disponga de esa capacidad, y Washington ha tratado de rebajar rápidamente la especulación.

Pete Hegseth descarta los 'delfines kamikaze'

Durante una rueda de prensa, Hegseth respondió con ironía a una pregunta sobre el tema, indicando que no podía "confirmar ni desmentir" si tenían delfines kamikazes, "pero puedo confirmar que no", de la que se hizo eco la CNBC.

Recordemos que el término hace referencia a los pilotos japoneses suicidas de la Segunda Guerra Mundial, conocidos como kamikaze. La aclaración del Pentágono llega en un momento especialmente delicado en Oriente Próximo, con el estrecho de Ormuz parcialmente bloqueado por el conflicto y nuevos incidentes navales entre fuerzas estadounidenses e iraníes.

El presidente Donald Trump anunció recientemente el llamado Proyecto Libertad, una operación para desbloquear barcos atrapados en la zona desde el inicio de la guerra. Según Hegseth, esta misión será independiente de la operación militar lanzada junto a Israel.

Los delfines sí los ha usado el ejército de EEUU

Aunque no existan 'delfines suicidas', el uso militar de mamíferos marinos es completamente real. Desde 1959, el United States Navy Marine Mammal Program entrena delfines nariz de botella y leones marinos de California.

Su función principal no es atacar, sino realizar tareas que siguen siendo extremadamente difíciles para la tecnología moderna: detección de minas submarinas, vigilancia de puertos, localización de buceadores enemigos y recuperación de objetos en el mar.

Según el Centro de Guerra de Información Naval del Pacífico de la Armada estadounidense, los delfines utilizan un sistema natural de ecolocalización (biosonar) capaz de detectar objetos bajo el agua con enorme precisión.

Vietnam, Irak y la Guerra Fría: cómo se usaron

El ingeniero y experto militar Scott Savitz explicó que estos animales han participado en operaciones reales durante décadas. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, donde la Armada estadounidense entrenó delfines para detectar nadadores enemigos, proteger instalaciones militares y vigilar accesos submarinos.

Durante la guerra de Irak también usaron a estos mamíferos marinos. Tuvieron un papel clave en la detección de minas navales y la seguridad del puerto iraquí de Umm Qasr.

Por último, en la Guerra Fría la Armada soviética también desarrolló programas similares. Tras la caída de la URSS, parte de esos animales quedaron bajo control de Ucrania hasta la anexión rusa de Crimea en 2014. En 2022, imágenes satelitales detectaron recintos para delfines militares en el puerto de Sebastopol, según análisis citados por NPR y el US Naval Institute.

Por qué siguen siendo útiles en plena era tecnológica



El motivo por el que estos programas continúan activos es sencillo: los animales siguen superando a algunas máquinas en determinadas tareas. Savitz asegura que "no solo pueden localizar objetos, sino diferenciarlos con mayor facilidad que las máquinas".

Los delfines utilizan ecolocalización natural, mientras que los leones marinos destacan por su visión submarina y su capacidad para recuperar objetos en aguas congestionadas. En determinadas operaciones son más precisos que algunos sonares electrónicos, funcionan mejor en entornos complejos y detectan amenazas difíciles de identificar tecnológicamente.

El inevitable debate ético sobre los animales militares

Muchos argumentarán que es mejor sacrificar vidas animales en pos de salvar vidas humanas, pero el uso de animales en conflictos sigue generando controversia. El profesor de derecho Chris Jenks recuerda en declaraciones citadas en el mismo artículo de CNBC que existen pocas protecciones específicas para animales en conflictos armados dentro del derecho internacional humanitario.

La ASPCA mantiene que los animales no deben ser puestos en riesgo innecesariamente, deben recibir entrenamiento y cuidados adecuados y su bienestar debe mantenerse tras el servicio militar. Savitz, que colaboró durante años con el programa de mamíferos marinos de la Armada estadounidense, defiende que los animales "hacen ejercicio todos los días en aguas abiertas… Para ellos, es un juego". Según su experiencia, ningún mamífero marino habría resultado herido en operaciones militares estadounidenses.