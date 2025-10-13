Un youtuber dedica dos años a crear una ciudad en miniatura para sus gatos: pueden ir a comer a una especie de McDonald's

Los vídeos de animales siguen siendo de los contenidos más reclamados en redes sociales: desde gatitos y perritos hasta especies más exóticas como capibaras o hurones. Estos compañeros peludos conquistan corazones y arrasan en reproducciones gracias a su combinación de ternura y diversión. Ahora, un creador de contenido chino ha llevado esa pasión por el mundo animal un paso más allá.

En lugar de limitarse a grabar a sus mascotas en el día a día, el youtuber Xing Zhilei ha diseñado y construido una ciudad en miniatura exclusivamente para sus gatos. El diminuto universo, que reúne edificios públicos, comercios y hasta un restaurante de comida rápida a escala gatuna, se ha convertido en un fenómeno viral en redes. Su objetivo es claro: dejar que los felinos exploren un mundo humano adaptado a su tamaño y que vivan pequeñas aventuras.

Xing Zhilei, conocido en las redes sociales como Xing´s World, ha tardado dos años de su vida en levantar esta curiosa urbe felina, que cuenta con réplicas detalladas de un supermercado, una sala de cine, un banco y otros servicios cotidianos. Además, tiene un local inspirado en la famosa cadena de comida rápida McDonald’s, al que el creador ha bautizado con humor como “Meowdonalds”.

¡Tiene hasta metro!

Uno de los proyectos que más ha llamado la atención es el sistema de metro funcional en miniatura: un andén, puertas automáticas y un tren que circula por su pequeña línea. Según cuenta el autor en uno de sus vídeos, esta parte de la ciudad le llevó alrededor de cuatro meses de trabajo debido a los desafíos técnicos: sincronizar la apertura de las puertas del tren con las de los andenes y lograr que una escalera mecánica funcionara con regularidad.

El proyecto no solo ha despertado ternura, sino que también ha generado una oleada de reacciones en Internet con usuarios elogiando tanto la minuciosidad del montaje como el tono humorístico del conjunto. La ciudad en miniatura refleja el increíble talento en el bricolaje y la ingeniería casera del creador de contenido, así como el amor tan puro que siente por sus gatos y todo lo que está dispuesto a hacer por ellos.

Dos años de dedicación, muchas horas de manualidades y la recompensa diaria de ver a sus gatos interactuar con ese pequeño mundo. En tiempos en que los vídeos de mascotas siguen siendo uno de los contenidos más reclamados en las redes, su ciudad en miniatura ofrece una variante que ha sabido combinar ternura, espectáculo y una sorprendente dosis de creatividad, permitiendo a los felinos moverse en el entorno como si fueran ciudadanos de pleno derecho.