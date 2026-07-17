Elena Martínez, oceanógrafa de 27 años: "Se ha formado un nuevo continente; en la época de máxima proliferación mide 8.000 kilómetros"

El sargazo es una macroalga marina parda o verde negruzca que está causando problemas a los pescadores en la zona del Caribe, especialmente en República Dominicana, al comportarse como una especie invasora.

Elena Martínez, oceanógrafa de 27 años, lleva trabajando durante los últimos tres años en la recogida del sargazo en el Caribe. Lo hace con el grupo internacional de biotecnología BlueGea, del que ella misma es cofundadora. La labor de BlueGea es transformar algas invasoras, como el sargazo, en materias primas útiles en la creación de productos para el sector agrícola y el cosmético.

La joven ha concedido una entrevista al programa La Ventana de la Cadena SER en la que ha explicado los motivos por los que el sargazo está aumentando de forma descontrolada y cuál es la extensión que ha alcanzado.

La oceanógrafa ha expresado que "el sargazo, como otras algas pardas, se ven beneficiadas por tres elementos: el aumento de la temperatura del mar (porque sus ciclos de reproducción pueden durar una mayor parte del año), el aumento del dióxido de carbono atmosférico (porque es su fuente de nutriente principal al ser organismos fotosintéticos como las plantas) y los vertidos de nutrientes".

Respecto a ese último punto, Elena Martínez ha detallado que hoy en día la agricultura, aparte de ser una grave víctima del cambio en las condiciones climáticas, también es una potenciadora. Los vertidos de nutrientes al océano son gigantescos; se estima que entre el 30% y el 40% de los fertilizantes llegan directamente al mar porque no se absorben correctamente por los cultivos".

La experta ha subrayado que estas algas "han encontrado la tormenta perfecta de temperaturas y nutrientes para proliferar masivamente. No tienen depredadores naturales lo suficientemente abundantes como para disminuir las poblaciones. En el caso del sargazo, se ha formado lo que ya se considera un nuevo continente; en la época de máxima proliferación mide 8.000 kilómetros de longitud la mancha de sargazo en el océano Atlántico".