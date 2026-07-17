El juez Villegas señala las particularidades que tendrá que enfrentar Begoña Gómez en su juicio: "El tribunal del jurado tiene una tendencia a ser más severo"

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, se sentará finalmente en el banquillo con jurado popular, como el juez Peinado exigía, según ha confirmado la Audiencia Provincial este jueves. Los magistrados han decidido, eso sí, retirar las medidas cautelares impuestas al considerar que no había "riesgo de fuga".

El hecho de que la esposa de Sánchez se vaya a enfrentar a un jurado popular ha generado ciertas dudas, especialmente por quienes critican que personas que no son expertas en derecho vayan a juzgar un caso que lleva en el foco mediático desde que estalló prácticamente, pudiendo estar intoxicadas de la información y opinión de los medios de comunicación (así como de sus propias ideas políticas).

El juez Jesús Villegas Fernández ha querido hablar sobre ello en el programa de 'Todo es mentira', donde ha querido responder y puntualizar algunas de las dudas que giran en torno a esta decisión y las implicaciones que podría tener (o no) su presencia en el rumbo del juicio.

"Está en el aire la sospecha, que la acaban de poner ustedes sobre la mesa, de cómo podemos estar seguros de que esos ciudadanos van a ser verdaderamente imparciales, que no son amigos ni enemigos de una parte o de otra. Y la verdad es que esto es un procedimiento que está muy bien regulado en la ley para que sea algo aferroso, que se rija de una forma completamente casual, no causal", señala el magistrado, que recuerda que para ser jurado popular se debe cumplir con ciertos requisitos estrictos.

"Se parte de unas listas que son las del censo electoral. Y luego después sobre eso se efectúa un sorteo y luego después hay una serie de fases en el procedimiento para hacerles preguntas a los candidatos y descartar que puedan tener cualquier tipo de animadversión y que de alguna manera estén sesgados", agrega. Algunas de las profesiones que quedan excluidas son aquellas que "puedan suponer conocimientos jurídicos", como pueden ser los jueces, los abogados o los fiscales.

"Los motivos de exclusión pueden ser varios. Sí, cuando se produce el interrogatorio, se pone de manifiesto que usted técnicamente está 'contaminado'. Es decir, que tiene un conocimiento previo que puede predeterminar su decisión sobre el particular, puede ser excluida", destaca el juez.

El tribunal del jurado popular "tiene una tendencia a ser más severo"

Preguntado sobre si las condenas con jurado popular suelen ser más altas, el magistrado afirma que, según los datos, por lo general sí que lo son. "La mayoría de las sentencias en España suelen ser condenatorias. Varía en función del tipo de delito y del tipo de tribunal. En efecto, el tribunal del jurado tiene una tendencia, según dicen las estadísticas, a ser más severo. También es cierto, no tengo las estadísticas a mano, que depende del tipo de delito", explica, antes de puntualizar que, a pesar de ello, en teoría no tendría por qué haber menos garantías.

"Yo creo que el jurado, por lo menos en algunos países, desde el punto de vista histórico, tenía como sentido que la voluntad popular contribuyera a formar parte de la justicia y a tomar parte de las decisiones judiciales. Pero es que yo creo que la voluntad popular en realidad tiene bastante poco que decir; lo importante es la verdad de los hechos", agrega, antes de recordar que la filosofía del jurado no debe ser dar voz al sentimiento popular, sino que "lo que tenemos que pensar, y es lo que quería nuestra constitución, es que los ciudadanos serán capaces de descubrir la verdad tan bien como lo haría un magistrado profesional".