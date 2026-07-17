Una popular periodista italiana imagina el escenario del palco en el España-Argentina: "Después de todo lo que dijo Trump"

La popular periodista italiana de SkyTg24, Mariangela Pira, ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok (@mariangelapira.journal), donde cuenta con más de 140.000 seguidores, en el que plantea un escenario de cara a la final del Mundial entre España y Argentina.

El gran protagonista de su mensaje no es otro que Donald Trump. El presidente de EEUU se la tiene jurada al Gobierno de España desde que aceptara aumentar el gasto en defensa al 5%. Recientemente dijo que España era una "causa perdida" y pidió cortar todo el comercio.

Ahora tendrá a pocos metros a la selección española en busca del segundo Mundial de su historia. Se enfrentará a Argentina en un partido que muchos ya llaman "La Finalissima", ya que en marzo no se disputó ese encuentro entre el campeón de la Eurocopa y la campeona de la Copa América.

"Imaginad a Trump si venciese España..."

Pira se imagina la escena en la que Trump entrega el trofeo a España: "Qué maravilla sería. Imaginad la escena a Trump el próximo domingo, después de decir que son un caso sin esperanza, que cortarán todas las relaciones comerciales y que no quiere tener nada que ver con ellos, si venciese España".

De mencionar a un jugador, el elegido ha sido Marc Cucurella, el defensa que ya se ha asentado en el lateral izquierdo de España y que recientemente ha fichado por el Real Madrid: "Cucurella, estamos contigo. Tenemos que ganar este partido, por favor".

"Estaba comprando una camiseta de la selección española. La animaremos con todo nuestro corazón", ha sentenciado la periodista. En cuanto a reacciones, muchos italianos están de acuerdo y también se han sumado a las muestras de apoyo a La Roja: "Soy napolitano, así que, por amor a Diego [Maradona], me inclinaría a apoyar a Argentina".

"Sin embargo, más de 200 años de historia nos unen a España. Ver a La Roja ganar justo en las narices de Trump no tendría precio. ¡Vamos, España!", ha sentenciado un usuario italiano.