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Alfredo Vozmediano, cocinero con experiencia en Noma: "Un truco para que no tengas que volver a picar ajos y lo aprendí en un restaurante"
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Alfredo Vozmediano, cocinero con experiencia en Noma: "Un truco para que no tengas que volver a picar ajos y lo aprendí en un restaurante"

El reconocido chef desvela una solución práctica que te ahorrará muchísimo tiempo (y olores en las manos) a la hora de cocinar.

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
Alfredo Vozmediano, cocinero.
Alfredo Vozmediano, cocinero.

El ajo es, sin lugar a dudas, uno de los pilares intocables de la gastronomía española. La hortaliza es primordial para la elaboración de diversos sofritos, guisos y salsas.  Desde unas humildes sopas de ajo o un buen alioli, hasta el clásico pollo, las gambas o el conejo al ajillo

Sin embargo, aunque es un fijo en todas nuestras despensas, a la hora de la verdad enfrentarse a la tabla de cortar da bastante pereza. Para muchísimas personas, tener que pelar y picar ajos finamente es una de las tareas más tediosas, engorrosas y olorosas de la cocina diaria.

Afortunadamente, el reconocido chef Alfredo Vozmediano. El cocinero extremeño, que cuenta con una envidiable trayectoria internacional tras haber pasado por los fogones de auténticos templos de la alta cocina como Noma (Copenhague), Disfrutar (Barcelona) o Maaemo (Oslo), ha compartido a través de su cuenta de TikTok su secreto mejor guardado.

Un truco para que no tengas que volver a picar ajos y lo aprendí en un restaurante”, explica explica Vozmediano ante sus seguidores.

El truco de la batidora y el agua

La técnica que propone el chef no puede ser más sencilla y resolutiva:

  • El error habitual: "Pela una cabeza de ajos y ponla en un vaso batidor. Si lo trituras tal cual, se va a subir por los bordes y no queda bien", advierte.
  • La solución práctica: "Lo que tienes que hacer es cubrirlos con agua y triturarlos. Ahora, después los cuelas y ya tienes un ajo picado mucho más fino y perfecto que a mano".

Congelar o freír: el arte de conservarlo

Pero la clase del chef no acaba ahí. Para que este pequeño esfuerzo cunda de verdad, el profesional da un consejo para su conservación: “Ahora los puedes congelar en cubitos y guardarlos en porciones individuales para simplemente tener que sacarlos y usarlos”, añade.

Por último, Vozmediano regala un bonus track para los amantes de los sabores intensos y crujientes: “Otro truco es freírlos todos a la vez en aceite de oliva a fuego medio y removiendo sin parar hasta que queden así de tostados. Y lo puedes guardar en botes en la nevera durante semanas y echárselo literalmente a todo”, concluye.

Andrés Senior Duran
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Nacido en Bogotá, Colombia. Redactor del HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Javeriana y Máster de Marketing Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid. Ha trabajado en varios medios deportivos como Gol Caracol, Vavel Colombia y La Nueva Tendencia. En el HuffPost escribe sobre distintas temáticas relacionadas con los ámbitos de sociedad, salud e internacional.

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