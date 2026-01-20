Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Elon Musk bromea con comprar Ryanair solo para poner de CEO a su "legítimo director"
Elon Musk bromea con comprar Ryanair solo para poner de CEO a su "legítimo director"

Al parecer, su "legítimo director" sería cualquier tipo que se llame Ryan. Pero, sobre todo, la idea es poder poner de patitas en la calle a O'Leary.

Antón Parada
Combo de imágenes de archivo con el magnate tecnológico Elon Musk, y el CEO de Ryanair, Michael O'Leary.
Combo de imágenes de archivo con el magnate tecnológico Elon Musk, y el CEO de Ryanair, Michael O'Leary.

Nueva salida de tono económica del magnate Elon Musk. El dueño de Tesla y X -antes Twitter- ha utilizado esta red social para dejar una de esas encuestas de las que todo el mundo piensa que es una broma más, pero que al tratarse de esta figura nunca se pueden descartar los golpes de efecto. ¿Debería comprarse una aerolínea el fundador y consejero delegado de Space X?

Pero la pregunta va más allá. ¿Debería comprarse una aerolínea lowcost y que esta fuese la más conocida de todas a escala mundial? Probablemente, Michael O'Leary votaría 'no'. Porque la pregunta que Musk ha formulado en un sondeo en su cuenta oficial de X es si se compra Ryanair. Básicamente porque ha tenido un encontronazo con el excéntrico empresario irlandés, al proponer que los aviones llevasen una antena para conectarse a su red satelital de Internet, el Starlink.

"Lo que Elon Musk sabe sobre vuelos y arrastres sería cero. Tendríamos que poner una antena aérea en la parte superior del avión. Nos costaría unos 200 o 250 millones de dólares al año. En otras palabras, alrededor de un dólar extra por cada pasajero que volamos. Y la realidad para nosotros es que no podemos permitirnos esos costos", dijo O'Leary sobre Musk, quien se define como ingeniero jefe en Tesla.

¿Un tipo llamado Ryan?

No, no parece que vaya en serio para nada, a juzgar por el tono jocoso de sus comentarios y respuestas a otros usuarios. Y, sobre todo, por la fórmula escogida para lanzar la pregunta. El también cofundador de firmas como Paypal ha empleado el siguiente enunciado, que, por otro lado, contiene el gran objetivo -totalmente irónico- que tendría la hipotética compra de Ryanair: "Buy Ryan Air and restore Ryan as their rightful ruler". En castellano, 'Comprar Ryan Air y restituir a Ryan como su legítimo responsable'.


¿Quién es Ryan? No, esa no debería ser la pregunta. Más bien debería ser la de ¿quién es Elon Musk? Pues el tipo capaz de bromear con todo esto mientras retuitea o publica masivamente otros mensajes de apoyo a las cacerías racistas del ICE -agentes de Inmigración-. Básicamente, le ha hecho gracia la idea de comprarse una aerolínea para poner a alguien llamado Ryan al cargo de Ryanair. Y, sobre todo, despedir a O'Leary.

Con la friolera de casi 800.000 votos a falta de 10 horas para la finalización del plazo de la encuesta, también acumula 11.000 mensajes de respuesta en el que se entremezclan más ironías, como apostar por ir más allá y poner a un Bryan en lugar de a Ryan ('¿A quién queréis que suelte? ¡A Bryan, a Bryan!') y rebautizar como Bryanair. Otros, quizás menos graciosos para él, le recuerdan que para ser propietario de una aerolínea europea con las capacidades e implantación que cuenta Ryanair tiene que haber una participación mínima por un socio comunitario, uno de los Veintisiete.

Antón Parada
