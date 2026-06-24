Llevo un mes probando el OPPO Find X9 Ultra: te cuento por qué, para mí, tiene la mejor fotografía móvil de este 2026

Resumen: El OPPO Find X9 Ultra lleva ya varios meses en el mercado. A nadie se le escapa que es y va a seguir siendo uno de los mejores smartphones del año. Pero después de haberlo llevado conmigo en mi bolsillo durante casi un mes y de viaje por Japón, ha superado todas mis expectativas. Si algo debo destacar antes que nada es su sistema de cámaras. Para mí, el más potente que he tenido hasta la fecha. Si quieres captar el mayor detalle de un rostro, un color o el contraste en una imagen, es el rival a batir. Y no llega solo. También ofrece posibilidad de grabar en vídeo en calidad 8K a 30 fps. Aunque sí es cierto que en momentos de uso prolongado, he llegado a notar un aumento de la temperatura en la parte posterior del dispositivo. En su interior esconde toda la potencia en el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, al que le acompaña una batería que da gusto, de 7050 mAh. Sin duda, uno de los teléfonos del año más completos y que más he disfrutado.

Ventajas

- Para mí, cuenta con la mejor fotografía móvil del mercado. Captura detalles que casi son imperceptibles al ojo humano.

- El vídeo en calidad 8K es un salto para aquellos que buscan potenciar sus grabaciones.

- La pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas, con un pico máximo de hasta 3.600 nits de brillo, es una delicia.

- Es algo que viene siendo lo habitual en OPPO, pero en las baterías siguen estando a la cabeza. En esta ocasión, 7.050 mAh que nos permiten alcanzar hasta los dos días de uso, con uso muy liviano.

Desventajas

- Tras un uso prolongado de la cámara, he notado un aumento de la temperatura en la parte inferior trasera.

- Con 236 gramos de peso, me parece algo a tener en cuenta si tu idea es llevarlo en el bolsillo.

El nuevo sistema de cámaras del OPPO Find X9 Ultra. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del OPPO Find X9 Ultra

OPPO ya nos dejó casi sin palabras el pasado mes de octubre con el lanzamiento del Find X9 Pro. Un móvil que se convirtió, desde ese momento, en uno de los más buscados del año. Un éxito que la compañía china ha querido usar para subir una marcha más a su apuesta.

Y de ahí nace la llegada, por fin, del Find X9 Ultra. Un móvil, que tras una primera toma de contacto, ya nos dejó sin palabras. Un dispositivo que, de principio a fin, es casi perfecto. Con un diseño muy elegante, un tamaño grande, pero alguna que otra característica sin igual.

Eso fue en la primera toma de contacto y ya sabíamos que iba a ser uno de los grandes móviles a seguir este 2026. Pero tras un mes de uso, en el que he tenido la suerte de poner a prueba su cámara en un viaje a Japón, mi perspectiva ha mejorado por 10.

Fotografías hechas con el OPPO Find X9 Ultra. Un tratamiento del detalle y del color tremendo. Sergio Coto / El HuffPost

Sí, el diseño es el que es. Grande, al ser Ultra, como suele ser habitual en todas las compañías, algo pesado, a mi parecer, con unos 236 gramos de peso. Pero claro, es que todo lo que diga de negativo se queda en un segundo plano ante la bestia que he tenido la suerte de tener entre manos.

Lo he probado en la versión Tundra Umber. En el tono naranja me gustaba, pero en este color neutro, con cuero vegano, acabados más premium y algún que otro guiño con tonos naranjas de las cámaras de Hasselblad, me parece todo un acierto.

En la pantalla, nos encontramos un panel AMOLED de 6,82 pulgadas que brilla por méritos propios. OPPO deja de lado las pantallas con acabados curvos y lo apuesta todo a los paneles planos. Algo que parecía que no necesitábamos, hasta que nos hemos dado cuenta de que lo necesitábamos. Se comporta que da gusto, hasta en exteriores, gracias a su brillo máximo de 3.600 nits.

Esos son los dos primeros apartados, diseño y pantalla. Todavía quedan otros tres más y me dejo el mejor para el final. El tercero en discordia es su procesador. Qué decir a estas alturas del Snapdragon 8 Elite Gen 5, que permite explotar todas las armas de las cámaras sin necesidad de que se nos quede algo por el camino. Algo que también ocurre gracias a los 12 GB de RAM de base que nos permiten aprovechar los avances en IA de la marca, que no son pocos.

Otro de los puntos importantes en cualquier smartphone es el tema de la batería. OPPO ya nos dejó sorprendidos con el Find X9 Pro y con el Ultra no ha sido menos. 7.050 mAh que nos garantiza un uso habitual de un día y medio, fácilmente, llegando a los dos si no le damos tanta caña.

Pero hablemos de la estrella por excelencia del nuevo flagship de la compañía china: sus cámaras. En cuanto a especificaciones, apuestan por un gran angular y teleobjetivo de tres aumentos de 200 megapíxeles, respectivamente; un ultra gran angular y ultrateleobjetivo de 50 megapíxeles, cada uno. Sí, eso son cifras de escándalo.

Dos imágenes de dos paisajes de Japón que demuestran la alta calidad de los sensores del X9 Ultra. Sergio Coto / El HuffPost

Eso en cuanto a lo que pone en el papel. ¿Cómo se comportan? Pues todos sus sensores son una verdadera locura. Desde su cámara principal a sus dos teleobjetivos, podemos, además de grabar en una calidad tremenda de 8K a 30 fps, hacer las que creo que son las mejores fotografías en un teléfono móvil. Da igual lo que intentes capturar, el tratamiento del color, del detalle, es excelso. Para mí, a la cabeza en el sector.

Si bien es cierto que, si le damos mucha caña a sus cámaras, sobre todo en las calidades más exigentes, la temperatura en la parte inferior trasera puede aumentar de forma notoria. Pero es que la demanda es la de una cámara profesional en el cuerpo de un smartphone.

Pero la cosa no queda ahí. Yo no he tenido la suerte de tenerlo, pero sí lo puse a prueba en la primera toma de contacto. OPPO también ofrece la posibilidad de aumentar todavía más la profesionalidad de sus cámaras, gracias al teleconvertidor Hasselblad de 300 mm. Un accesorio que nos permite tener un zoom de escándalo sin perder ni gota de calidad. Además de contar con botones físicos, también han decidió incluir una batería externa para aumentar todavía un poco más su autonomía.

El nuevo OPPO Find X9 Ultra me ha parecido un arma para todos los públicos. Es cierto que en caso de querer llevarlo en tu día a día hay que rascarse el bolsillo, ya que cuesta 1.699 euros. Por cámaras, nos permite potenciar toda nuestra creatividad, imaginación, mezclándolo con todo lo que la gente necesita en su smartphone, con potencia, autonomía y una pantalla de primer nivel.