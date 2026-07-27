El cable submarino más largo del mundo, que cuesta 30.000 millones de dólares y que une África con Europa, se está topando con un obstáculo diplomático

Sila Atlantik. Ese es el nombre con el que ha sido bautizado uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del planeta. El mismo se basa en la construcción del cable eléctrico submarino más largo del mundo con el objetivo de transportar energía solar y eólica desde Marruecos a Alemania.

Su coste se estima en 30.000 millones de dólares (unos 26.400 millones de euros, al cambio actual) y permitiría conectar los dos mencionados países a través de cables submarinos de alta tensión de 4.800 kilómetros.

Desde el sitio web del proyecto explican que "aprovechando los vientos alisios habituales de Marruecos y su elevada radiación solar, en combinación con el almacenamiento en baterías, Sila Atlantik puede ofrecer lo que ningún otro proyecto puede a un precio y a una escala comparables: energía limpia, fiable y flexible que contribuye a la seguridad del suministro y a la resiliencia energética de Europa, así como a la descarbonización de las grandes industrias en Marruecos".

"Gracias a su elevado número de horas a plena carga, Sila Atlantik puede ser más fiable y flexible que otras formas de generación renovable. Al mismo tiempo, el coste nivelado de la electricidad (LCOE) es significativamente inferior al de otras tecnologías y con bajas emisiones de carbono", añaden los precursores del proyecto Sila Atlantik.

En concreto, el proyecto podría cubrir hasta el 5% de la demanda anual de electricidad de Alemania mediante el transporte de aproximadamente 15 gigavatios de energía solar y eólica procedente de Marruecos. Además, tal y como señalan desde el medio de comunicación alemán FOCUS, Marruecos también tiene previsto firmar un acuerdo de seguridad a largo plazo y establecer un flujo eléctrico bidireccional.

Sin embargo, la construcción del cable submarino se está topando con importantes obstáculos, ya que, según informan diversos medios, los dos países que componen el proyecto no están logrando, al menos por el momento, ponerse de acuerdo en aspectos como el sistema de gobernanza, el marco jurídico para las operaciones o las garantías para los inversores.