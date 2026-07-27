Una finlandesa que lleva 35 años en Mallorca: "Aquí decimos que hacen falta tres adultos trabajando para poder pagar el alquiler, comer y pagar la luz"

Protesta contra el turismo masivo en Mallorca, el 26 de julio de 2026

Este pasado domingo, miles de mallorquines han salido a las calles de Palma para manifestarse en contra del turismo masivo y descontrolado que está perjudicando de manera significativa la calidad de vida de los residentes.

A la protesta, convocada por la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', han asistido 25.000 personas, según el recuento hecho público Delegación del Gobierno en Baleares. Los organizadores, en cambio, han asegurado que unas 70.000 personas han participado en la manifestación.

En cualquier caso, lo que está claro es que una parte importante de la ciudadanía trata de transmitir a las autoridades que se deben imponer medidas para limitar la afluencia de turistas a la isla.

Entre las pancartas más llamativas de la movilización cabe destacar algunas que ilustran el gran problema de acceso a la vivienda existente en Palma como consecuencia del turismo: 'Hartos de que no saquen de nuestras casas' o 'No es turismofobia, es derecho a vivir en nuestra casa'.

Tal y como informa Europa Press, en el manifiesto leído por los organizadores de la protesta se ha expresado que "la turistificación invadió nuestras costas, después nuestros pueblos y ciudadanos y actualmente está ocupando nuestras casas. En una crisis habitacional sin precedentes, más de 105.000 viviendas se destinan a usos turísticos, sean legales o ilegales".

Imposible alquilar pese a tener un trabajo

Ese sentir lo comparten incluso las personas que pese a no haber nacido en la isla, han podido contemplar su evolución a lo largo de las últimas décadas. Es el caso de Eija Rantanen, una finlandesa que lleva 35 años viviendo en Mallorca.

En declaraciones al medio de comunicación finlandés Iltalehti, la mujer ha contado que sus dos hijos veinteañeros son incapaces de independizarse debido a que con un sueldo es imposible alquilar un apartamento en Palma.

Eija Rantanen resume la situación de la vivienda en la isla de la siguiente forma: "Decimos que deberías tener tres adultos trabajando para poder pagar bien el alquiler, comer y pagar la luz".