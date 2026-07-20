El emotivo mensaje con el que Iñaki Williams felicita a su hermano campeón del mundo: "Esta historia no es solo la nuestra"

Siguen llegando reacciones al triunfo de España en el Mundial 2026 de EEUU, México y Canadá. La Roja ha bordado la segunda estrella de su camiseta y generado una reacción prácticamente unánime tanto por su juego como por los relatos que hay detrás del equipo que ha dirigido Luis de la Fuente durante este mes fuera. Ahora a esas reacciones hay que sumar la de Iñaki Williams.

El jugador, que también viene de haber disputado el campeonato convocado por la selección de Ghana, ha dedicado unas palabras a su hermano Nico Williams. "Has ganado el Mundial. Has hecho historia", ha comenzado escribiendo en la red social X de su también compañero de vestuario en el Athletic.

"Hermano. Has ganado el Mundial. Has hecho historia. Pero más allá del trofeo, gracias por esto: has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir lo que tú has vivido y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia, que no es solo la nuestra, sino la de todas las personas que dejan todo atrás por un futuro mejor", ha continuado.

De esta forma Iñaki Williams se ha querido dirigir a su hermano pequeño: "Has tocado el cielo con los dedos y has demostrado que con trabajo y esfuerzo todo es posible. Hoy el mundo te ha conocido más si cabe y has puesto nuestro apellido en el infinito, por los siglos de los siglos. Te admiro. Te amo. Campeón del mundo".

Las palabras de Iñaki Williams no han pasado desapercibidas y han sido redifundidas por otras celebridades del mundo del fútbol en la misma red social. Sin ir más lejos, el mensaje de Williams ha sido compartido precisamente por otro campeón del mundo, Borja Iglesias, que está celebrando en estos momentos con Nico, Lamine Yamal y el resto de la selección el triunfo tras haber aterrizado en España al filo del mediodía.

La historia de los Williams es la de tantas personas que vienen a Europa buscando un futuro mejor. Según recogió el diario As, los padres de los futbolistas se conocieron en un campo de refugiados ceca de Accra, la capital de Ghana: habían salido exiliados de Liberia. Comenzaron un viaje hacia Europa con algunos tramos incluso caminando. En Melilla lograron trepar la valla. Acabaron formando su familia en Barakaldo.