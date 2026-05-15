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Primero los móviles, ahora los relojes: las nuevas prohibiciones del FSO ruso para acercarse a Putin tras el aumento de las amenazas de atentado
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Primero los móviles, ahora los relojes: las nuevas prohibiciones del FSO ruso para acercarse a Putin tras el aumento de las amenazas de atentado

El servicio de seguridad de Rusia teme que puedan hacer con Putin lo que el Mossad hizo con Ali Jamenei, el abatido líder todopoderoso de Irán.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Vladimir Putin, protegido por sus escoltas
Vladimir Putin, protegido por sus escoltasContributor#8523328

Las sombras del miedo alrededor de Vladimir Putin son cada vez más espesas. El Servicio Federal de Protección de Rusia (FSO) ha endurecido, más si cabe, los requisitos y los condicionantes para acercarse al todopoderoso presidente ruso.

Las sospechas tras los últimos avisos de atentado contra la figura del presidente ruso han obligado a la plana mayor de seguridad a llevar al extremo las ya de por sí restricciones impuestas para evitar cualquier posible 'peligro' vital.

Hasta ahora se sabía que cualquier miembro del personal de Putin, guardaespaldas y funcionarios que se reuniesen con él o simplemente se acercasen, no podían usar un teléfono móvil por básico que fuera ni internet. Ahora la limitación del FSO ha llegado a los relojes.

Desde mediados de abril, el servicio de seguridad considera que los relojes de pulsera son potenciales armas asesinas, insipirados quizás en más de una fantasiosa película de espías y mercenarios. En realidad, es esto y algo más.

Pero a juicio de los expertos no se trata de un temor exclusivo a que alguien convierta su cronógrafo en un misil muñeca-cuello de Putin, sino en algo tan a priori inocuo como que las fotos y vídeos capten la hora en la que se celebra una reunión.

Esta prohibición no solo afecta al personal 'raso' que pueda estar cerca del presidente ruso. También alcanza a figuras de nivel como ministros, asesores, altos funcionarios y ejecutivos de empresas. El diario italiano La Repubblica se hace eco de recientes encuentros de carácter político y empresarial y los intervinientes no llevan reloj en sus muñecas

El canal ruso Mozhem Obysnit, que se puede traducir como Podemos Explicar matiza que, hoy por hoy, solo unos pocos elegidos escapan a la prohibición de los relojes. Se trata de los contactos de mayor confianza y como gesto de buena voluntad "por ahora". 

En el Kremlin temen que, como pasara con Ali Jamenei y su circulo de confianza en Irán, el Mossad se adelantase a sus movimientos y su geolocalización a través del estudio de los detalles captados en imágenes y todo tipo de documentación. Por este motivo, alegan fuentes de inteligencia, el ataque combinado de EEUU e Israel contra Teherán acabó con la vida de Jamenei y su entorno más cercano en cuestión de horas

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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