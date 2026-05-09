Francesc Miralles, coautor de 'Ikigai', sobre la longevidad: "Una vida sin propósito es una vida en piloto automático"

Francesc Miralles es periodista, escritor y coautor del libro de bienestar personal más leído del siglo XXI, Ikigai. En un nuevo episodio de la producción sonora Talent Hosteleria, habla sobre la longevidad. Pero hay una cuestión que llama la atención entre otras. Al ser preguntado si la vida tiene sentido sin propósito, esta es su respuesta.

"Una vida sin propósito es una vida es una vida en piloto automático", comienza durante la conversación, que solo en Youtube ha alcanzado 1.700 visualizaciones. "Es la vida de mucha gente que tiene un trabajo que no les gusta o que toleran con apatía, van a casa, ven la televisión, vuelven al trabajo, fin de semana, beber, el fútbol, que yo también lo veo, que no hay problema...", bromea.

Aunque bien es cierto que mantiene una mirada optimista: "Muchas vidas son maquinales, de supervivencia, pero yo creo que estamos viviendo en una época en la que la parte positiva de las redes sociales y de la cultura popular es que la gente tiene mucha más información".

"Cuando yo tenía 18 años de psicología solo sabían los que iban a la facultad de Psicología o los que compraban libros de ello", introduce. "Ahora todo el mundo lleva en el bolsillo contenidos donde se pueden acceder a muchas cosas y un chaval de 13-14 años sabe cosas que los de nuestra época no sabían", apunta.

Por lo tanto, asegura que en la actualidad "no estamos tan mal". "El mundo está en un momento complicado, pero yo creo que estamos en una época más espiritual que lo que era, por ejemplo, la epoca que refleja la película de El Lobo de Wall Street".

La espiritualidad

"¿Qué suma la espiritualidad?", preguntan desde la producción sonora al escritor. "Yo no estoy abscrito a ninguna religión en concreto", responde, pero se define como "espiritual". "Pongo al ser humano en el cento, o sea, no creo en un Dios personal, pero sí que creo en el misterio de la vida, en la creatividad, en muchas cosas que no comprendemos y le podríamos llamar Dios a todo esto".

Para él, la espiritualidad es cuando "haces algo que va más allá de ti mismo". "Además lo haces por personas que no te pueden compensar". "En la zona donde yo vivo en Barcelona, es muy céntrica y siempre hay gente durmiendo en la calle. Y siempre observo que hay una chica joven que va a una cafetería compra un café y lo lleva a las personas necesitadas. Eso es espiritualidad. Eso es sentido", termina.