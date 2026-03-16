Imposible no emocionarse con la dedicatoria a las madres de la actriz Jessie Buckley tras ganar el Oscar

Antes de que la gala diera inicio, la ganadora a mejor actriz Jessie Buckley, por ‘Hamnet’, no se cansó de recibir elogios por su actuación y minutos antes de lograr el premio, mientras paseaba por el teatro, aseguro a la agencia EFE que se sentía "increíble". El resto ya es historia del cine, porque recibió el galardón y dejó para la posterioridad un discurso con el que es muy difícil no emocionarse.

La actriz, que se ha hecho con la ansiada estatuilla por su papel de Agnes, la mujer de Shakespeare, dedicó, entre risas y lágrimas, unas mágicas palabras a su marido -con quien asegura querer tener "más de 200 bebés"- y fue capaz de captar la esencia de lo que supone ser madre. Por eso, coincidiendo con el Día de la Madre en su país, Reino Unido, y con el papel que interpretar, dejó unas palabras para la posterioridad: "Me gustaría dedicar esto -levantando el galardón- al hermoso caos del corazón de una madre".

La actriz puso así una de las notas emotivas en una noche en la que la comedia dramática 'One Battle After Another' fue la gran triunfadora. La 98 edición de los Óscar finalmente reconoció el talento de su director, Paul Thomas Anderson, uno de los más prestigiosos de Hollywood pero menos premiados por la academia.

El filme de Anderson se llevó seis Óscar frente a los cuatro de la que era la gran favorita, 'Sinners', de Ryan Coogler, que llegó a la gala con el aval de haber conseguido el récord de nominaciones de la historia de los premios, con 16 candidaturas.

Mientras que en el apartado internacional 'Sentimental Value' venció a la española 'Sirat' y a brasileña 'O Agente Secreto'.

Pero si algo destacó en esta edición es que finalmente la Academia otorgó a Anderson un reconocimiento que le había sido esquivo en once ocasiones anteriormente.

'One Battle After Another' venció en los apartados de mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado, mejor actor secundario (Sean Penn), mejor montaje y mejor casting —una categoría que este año se estrenó—, y el público explotó en aplausos para reconocer a uno de los directores más apreciados de la industria.

Ha sido tal el impacto de la película que la ceremonia se cerró con una escena pregrabada en la que el presentador de la gala, Conan O'Brien, recrea una secuencia del filme en la que el villano, interpretado por Penn, recibe su merecido.