Bad Gyal habla sobre la cancelación del concierto de Rosalía en Milán y defiende la importancia de "poder parar"

La cantante Rosalía tuvo que cancelar su actuación en Milán el pasado 25 de marzo (la cual era la quinta fecha de su 'Lux Tour', que empezó el 16 de marzo en Lyon) tras sentirse indispuesta por una intoxicación alimentaria "muy fuerte".

Según explicó la propia artista momentos antes de abandonar los escenarios, llevaba horas encontrándose mal y a pesar de que intentó continuar con el show, finalmente le resultó imposible.

"He intentado hacer este espectáculo desde el principio, y he estado enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy fuerte, y he intentado aguantar hasta el final. Pero me siento fatal. He estado vomitando ahí fuera", dijo entonces la artista ante el público. "Físicamente no puedo seguir, estoy sufriendo", agregó.

El abandono de la artista aquella noche provocó algunas dudas sobre el rumbo de su Lux Tour, aunque por el momento no se ha anunciado cambios oficiales en las fechas de los espectáculos de España, donde se espera que la catalana continúe su gira el próximo 30 de marzo en Madrid.

De hecho, la artista quiso tranquilizar a sus fans compartiendo una imagen suya en stories en la que aparecía en una camilla y donde dio las gracias a sus fans por la comprensión. "Me encuentro mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todo el mundo que estaba allí", señaló Rosalía.

"Tenemos que poder permitirnos parar para luego poder seguir"

En este sentido, la también catalana Bad Gyal, ha querido mandarle un mensaje de apoyo y ha asegurado que lo que hizo es bastante "admirable". "Estoy segura de que ella debía estar encontrándose muy muy muy mal porque con lo curranta que es para hacer eso... Le deseo que se mejore y es muy admirable por su parte pues también poder leerse a una misma", ha reconocido la cantante ante el micrófono de EuropaPress.

"Es importante que nos prioricemos y la salud. Tenemos que poder permitirnos parar para luego poder seguir", ha agregado la misma, quien acaba de iniciar su gira 'Más cara Tour' en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

El próximo concierto de Rosalía, si todo sigue según las previsiones, será en la capital española, concretamente en el Movistar Arena, donde se espera que la cantante ofrezca una tanda de hasta cuatro conciertos. Después, se irá hasta Barcelona, donde tiene previsto actuar los días 13, 15, 17 y 18 de abril.