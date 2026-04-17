Detienen al músico D4vd como sospechoso del asesinato de una niña de 14 años

D4vd actúa en el festival de Música y Artes de Coachella Valley, el 18 de abril de 2025, en Indio, California.

La policía de Los Ángeles (Estados Unidos) informó esta noche de la detención de David Burke, un músico de 21 años conocido profesionalmente como D4vd, como sospechoso del asesinato de Celeste Rivas, de 14 años, cuyos restos fueron encontrados el año pasado en el maletero delantero de un automóvil registrado a su nombre.

Rivas, originaria de un suburbio a unos 110 kilómetros al sureste de Los Ángeles, llevaba casi un año y medio desaparecida cuando sus restos en estado de descomposición fueron descubiertos en septiembre de 2025. El vehículo había estado estacionado durante semanas en un barrio de Hollywood Hills antes de ser remolcado a un depósito municipal, donde los trabajadores reportaron un olor fétido, según informó la policía.

D4vd alcanzó la fama en 2022 después de que las canciones que grabó con su teléfono para sus videos de Fortnite se volvieran virales en TikTok. El éxito "Romantic Homicide" le ayudó a firmar un contrato con Darkroom/Interscope Records, un sello discográfico asociado con Billie Eilish.

El caso atrajo la atención pública tras las informaciones que vinculaban a Burke con el vehículo poco después del hallazgo del cuerpo de la joven. La policía declaró entonces que estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva, pero se negó a presentar cargos hasta ahora.

"Detectives de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles han arrestado a David Burke, un joven de 21 años residente de Los Ángeles, por el asesinato de Celeste Rivas", informó la policía de Los Ángeles en un comunicado publicado en X.

Burke permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante la fiscalía el lunes, según el comunicado.

Los abogados defensores Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter respondieron por correo electrónico: "Seamos claros: las pruebas en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández ni fue el causante de su muerte".

Antes del arresto de Burke, Berk afirmó que no existían pruebas divulgadas públicamente que vincularan a su cliente con ningún delito y recalcó sus derechos durante la investigación en curso.