La familia real en la Pascua Militar 2026: el 'look' de Letizia, mucha complicidad y la sorpresa de Felipe VI y la princesa Leonor 

Cada 6 de enero vienen los Reyes Magos, que después de recorrer las calles de pueblos y ciudades de España con la tradicional cabalgata, reparten regalos y mucha ilusión por todo el país. Ese mismo día, otros reyes, en este caso Felipe y Letizia, se desplazan al Palacio Real para presidir la Pascua Militar.

Se trata de un acto castrense surgido en tiempos de Carlos III para celebrar que España había recuperó Mahón, que había estado en posesión de los británicos. Más de dos siglos después se sigue celebrando esta efeméride que sirve para mostrar la vinculación entre la Corona y las Fuerzas Armadas.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor, la ministra de Defensa y el ministro del Interior en la Pascua Militar 2026. EFE

Como es habitual, la familia real tomó sus posiciones en la Plaza de la Armería para escuchar el himno nacional acompañados por las autoridades. Estuvo por tercera vez la princesa Leonor, que desde que alcanzó su mayoría de edad acude a la Pascua Militar, pero no la infanta Sofía.

Aunque haya cumplido los 18 años, no había estado presente antes y de momento no está previsto que participe en este acto militar. Si lo hace en el futuro, ya se verá. Faltó Pedro Sánchez, que había viajado a París para una cumbre sobre Ucrania.

Los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor, muy cómplices en la Pascua Militar 2026. GTRES

Felipe VI y Leonor coincidieron en su vestimenta. Los dos apostaron por el uniforme de gala del Ejército del Aire. En el caso de la heredera estaba cantado porque este curso se encuentra en la Academia de San Javier, así que en este caso no ha habido sorpresas.

En cuanto a la reina Letizia, se le vio primero con un abrigo-capa para evitar el intenso frío reinante. Ya en el Palacio Real se lo quitó y dejó ver que llevaba una blusa blanca con cuello redondo y mandas amplias que combinó con una falda negra y zapatos de tacón bajo. Se trató de un look sencillo y muy elegante que completó con un discreto maquillaje y con su querido anillo de Coreterno. Nada de grandes joyas.

La reina Letizia con un look en blanco y negro y la princesa Leonor con el uniforme de gala del Ejército del Aire en la Pascua Militar 2026 GTRES

En el besamanos se pudo apreciar la enorme complicidad que la princesa Leonor tiene con Felipe y Letizia. Ya en el Salón del Trono, cuando el monarca tuvo que hablar, mencionó a su hija y le miró con tremendo orgullo de padre y también de rey. Posteriormente los tres se marcharon para celebrar el 6 de enero con la infanta Sofía y quizá seguir abriendo regalos en La Zarzuela.

De tal palo, tal astilla...

Antes de todo eso tuvimos una gran sorpresa de parte de casa real, que a través de las redes sociales, donde antes del comienzo de la celebración de la Pascua Militar hubo una felicitación muy especial.

"Con motivo del Día de la Pascua Militar, queremos rendir homenaje a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, siempre firmes en su espíritu de servicio. Su compromiso, esfuerzo y vocación de defensa de España y de los españoles son motivo de orgullo y gratitud", señaló casa real en las redes.

Y junto al mensaje un montaje de 8 fotos a modo de comparativa entre Felipe VI y la princesa Leonor en relación al Ejército del Aire, donde destaca ver a ambos pilotar. El rey aprendió en su momento, y su hija ya realizó lo que se llama 'la suelta', es decir, que ya ha pilotado ella sola un Pilatus PC-21, aunque con su instructora detrás.