Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La familia real en la Pascua Militar 2026: el 'look' de Letizia, mucha complicidad y la sorpresa de Felipe VI y la princesa Leonor
Life
Life

La familia real en la Pascua Militar 2026: el 'look' de Letizia, mucha complicidad y la sorpresa de Felipe VI y la princesa Leonor 

La celebración castrense con la que se abre la agenda oficial del año destacó por un detalle ocurrido antes del acto en el Palacio Real.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
La princesa Leonor mirando sonriente al rey Felipe VI en la Pascua Militar 2026
La princesa Leonor mirando sonriente al rey Felipe VI en la Pascua Militar 2026.Jesus Briones

Cada 6 de enero vienen los Reyes Magos, que después de recorrer las calles de pueblos y ciudades de España con la tradicional cabalgata, reparten regalos y mucha ilusión por todo el país. Ese mismo día, otros reyes, en este caso Felipe y Letizia, se desplazan al Palacio Real para presidir la Pascua Militar.

Se trata de un acto castrense surgido en tiempos de Carlos III para celebrar que España había recuperó Mahón, que había estado en posesión de los británicos. Más de dos siglos después se sigue celebrando esta efeméride que sirve para mostrar la vinculación entre la Corona y las Fuerzas Armadas.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor, la ministra de Defensa y el ministro del Interior en la Pascua Militar 2026
  Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor, la ministra de Defensa y el ministro del Interior en la Pascua Militar 2026.EFE

Como es habitual, la familia real tomó sus posiciones en la Plaza de la Armería para escuchar el himno nacional acompañados por las autoridades. Estuvo por tercera vez la princesa Leonor, que desde que alcanzó su mayoría de edad acude a la Pascua Militar, pero no la infanta Sofía

Aunque haya cumplido los 18 años, no había estado presente antes y de momento no está previsto que participe en este acto militar. Si lo hace en el futuro, ya se verá. Faltó Pedro Sánchez, que había viajado a París para una cumbre sobre Ucrania.

Los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor, muy cómplices en la Pascua Militar 2026
  Los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor, muy cómplices en la Pascua Militar 2026.GTRES

Felipe VI y Leonor coincidieron en su vestimenta. Los dos apostaron por el uniforme de gala del Ejército del Aire. En el caso de la heredera estaba cantado porque este curso se encuentra en la Academia de San Javier, así que en este caso no ha habido sorpresas.

En cuanto  a la reina Letizia, se le vio primero con un abrigo-capa para evitar el intenso frío reinante. Ya en el Palacio Real se lo quitó y dejó ver que llevaba una blusa blanca con cuello redondo y mandas amplias que combinó con una falda negra y zapatos de tacón bajo. Se trató de un look sencillo y muy elegante que completó con un discreto maquillaje y con su querido anillo de Coreterno. Nada de grandes joyas.

La reina Letizia con un look en blanco y negro y la princesa Leonor con el uniforme de gala del Ejército del Aire en la Pascua Militar 2026
  La reina Letizia con un look en blanco y negro y la princesa Leonor con el uniforme de gala del Ejército del Aire en la Pascua Militar 2026GTRES

En el besamanos se pudo apreciar la enorme complicidad que la princesa Leonor tiene con Felipe y Letizia. Ya en el Salón del Trono, cuando el monarca tuvo que hablar, mencionó a su hija y le miró con tremendo orgullo de padre y también de rey. Posteriormente los tres se marcharon para celebrar el 6 de enero con la infanta Sofía y quizá seguir abriendo regalos en La Zarzuela.

De tal palo, tal astilla...

Antes de todo eso tuvimos una gran sorpresa de parte de casa real, que a través de las redes sociales, donde antes del comienzo de la celebración de la Pascua Militar hubo una felicitación muy especial.

"Con motivo del Día de la Pascua Militar, queremos rendir homenaje a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, siempre firmes en su espíritu de servicio. Su compromiso, esfuerzo y vocación de defensa de España y de los españoles son motivo de orgullo y gratitud", señaló casa real en las redes.

Y junto al mensaje un montaje de 8 fotos a modo de comparativa entre Felipe VI y la princesa Leonor en relación al Ejército del Aire, donde destaca ver a ambos pilotar. El rey aprendió en su momento, y su hija ya realizó lo que se llama 'la suelta', es decir, que ya ha pilotado ella sola un Pilatus PC-21, aunque con su instructora detrás.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 