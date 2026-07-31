Muere de forma inesperada Luis Echevarría, padre de Paula Echevarría

El periódico El Comercio confirmó este jueves por la noche la triste noticia del fallecimiento de Luis Echevarría, padre de la actriz Paula Echevarría, a los 76 años en Gijón.

La fatal noticia, según la revista Lecturas, se ha producido de forma inesperada pues Paula se encontraba en Madrid por compromisos profesionales y puso rumbo a Asturias junto a su pareja, Miguel Torres, tan pronto conocieron la gravedad de la situación.

Como recoge El Comercio en el obituario, la capilla ardiente de Luis Echevarría será instalada en el tanatorio de Candás, localidad en la que reside la familia y refugio de la actriz. El funeral se celebrará también este el viernes en la iglesia de San Félix de la localidad.

A siete días de celebrar su 49 años, la protagonista de Velvet ha sufrido uno de los varapalos más fuertes y es que han sido numerosas las ocasiones en las que ha hecho gala de lo unida que estaba a él. La última ocasión, en Semana Santa, cuando toda la familia disfrutó de unos bonitos y divertidos días en Candás.

Esa pasión que ella sentía por su padre es la que también siente su hija Daniella por su abuelo, como reconoce Paula en ese carrusel de fotos en los que inmortalizó momentos felices en su casa, y con los suyos. En apenas dos semanas, la hija de Paula y David Bustamante cumplirá la mayoría de edad, acontecimiento que seguro tenía pensado celebrar a lo grande con su abuelo.