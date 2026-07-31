"Rojos de mierda": un grupo de personas insultó a Reyes Maroto y su equipo durante la final del Mundial

La noche del domingo 19 de julio no fue todo lo feliz que cabía esperarse para Reyes Maroto. La líder municipal del PSOE en Madrid había ganado ese día las primarias a su compañera Enma López para ser la candidata socialista a la alcaldía en las elecciones del próximo mes de mayo. Exultante todavía por un triunfo que algunos llegaron a poner en duda, la dirigente socialista quiso disfrutar del momento acompañando a su equipo a ver la final de España contra Argentina en el Mundial de Fútbol. Eligieron para ello un bar en la zona del barrio de Simancas, próximo a la sede del Partido Socialista de Madrid (PSOE-M). La selección española también ganó su partido y se convirtió en Campeona del Mundo, lo que supuso el cierre perfecto a una jornada que había sido muy dulce para Maroto. Sin embargo, la noche quedó empañada cuando su equipo y ella misma fueron increpados por un grupo de personas al grito de "Rojos de mierda" o "Pedro Sánchez, hijo de puta".

El incidente ha sido publicado este viernes por Eldiario.es y ha sido confirmado también por el equipo de Reyes Maroto a El HuffPost. La exministra de Industria, Comercio y Turismo fue primero increpada por los clientes de otra mesa durante la celebración del partido, pero el momento de tensión no pasó a mayores ya que los trabajadores del bar y otras personas presentes recriminaron su actitud.

Sin embargo, una vez acabó el encuentro, varios compañeros del PSOE de Maroto quisieron hacerse una foto con la bandera de España en la terraza del establecimiento. Momento en el que comenzaron los insultos y se produjo el tumulto. Los agresores les gritaron “rojos de mierda” y “Pedro Sánchez, hijo de puta” y uno de los colaboradores de Maroto llegó a recibir una dura patada.

Rápidamente se llamó a la Policía y se detuvo a cinco personas por estos incidentes, entre ellos un miembro de la Policía Nacional. Todos ellos fueron trasladados a dependencias policiales para prestar declaración y, posteriormente, quedaron en libertad. El militante agredido ha presentado una denuncia por la patada recibida y tendrá que acudir a declarar en los próximos días.