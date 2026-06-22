La jueza cita como testigo a la terapeuta de Isak Andic, a sus dos hijas y al consejero delegado de Mango, y ordena una reconstrucción de la caída

La jueza que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha citado como testigos a la terapeuta, al consejero delegado de la textil y a las dos hijas del empresario, entre otros, y ha ordenado una reconstrucción de su caída y que se recabe su historial médico completo.

En un auto, adelantado por La Vanguardia y divulgado después por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la titular del Juzgado de instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) acuerda varias de las diligencias que le solicitó la Fiscalía, en la causa en que se investiga por homicidio a Jonathan Andic, primogénito del fundador de Mango, la única persona que le acompañaba en su excursión en Montserrat el 14 de diciembre de 2024.

No obstante, la jueza no acepta por ahora otras de las diligencias que le planteó la Fiscalía, entre ellas incautar todos los dispositivos electrónicos de Jonathan Andic, al considerar que no están por ahora "suficientemente justificadas".

Los mensajes de los Andic con la terapeuta

La jueza acuerda, en una fecha todavía por concretar, la testifical de la terapeuta Julia L., que trataba a la familia y con quien Isak Andic y su hijo Jonathan intercambiaron varios mensajes, que la magistrada sostiene que acreditan la mala relación entre ambos.

En uno de estos mensajes, a los que ha tenido acceso EFE y que están incluidos en informes policiales, Jonathan Andic recordaba en julio de 2025 las discusiones con su padre y aseguró: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte". La defensa de Jonathan Andic alega que se trata de una expresión "metafórica" habitual en las terapias psicoanalíticas.

El fundador de Mango, Isak Andic, en una fotografía de 2012. Robert Marquardt/Getty Images

En otro mensaje, de mayo de 2024, la psicoterapeuta recordó al fundador de Mango que en una de sus sesiones había comentado que estaba pensando en "desheredar" a su primogénito, un aspecto que la jueza sitúa como uno de los indicios de homicidio por la "obsesión" que Jonathan tenía por el dinero.

De hecho, la jueza ya había pedido previamente a los Mossos que investigaran si en el homicidio pudieron intervenir terceras personas y, en concreto, que analizaran la "influencia" que pudo tener en los hechos la psicoterapeuta familiar.

Las hermanas: La relación padre-hijo era "buena"

La jueza también ha acordado la comparecencia como testigos de las dos hijas de Isak Andic, Sarah y Judith, así como del consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, la secretaria de los Andic y la pareja del fundador de Mango cuando éste se despeñó mortalmente en la montaña de Montserrat en diciembre de 2024.

Ante los Mossos, Sarah Andic ya aseguró que la relación entre su padre y Jonathan era "buena", que nunca les vio discutir, y afirmó que su hermano no tenía una "obsesión por el dinero", mientras que Judith Andic testificó que la relación entre ambos era "buena", aunque alguna vez los vio discutir: "algún rifirrafe pero nada grave".

Jonathan e Isak Andic EFE

Judith Andic también testificó ante los Mossos que Isak Andic reunió a sus tres hijos para anunciarles que tenía la intención de crear una fundación y agregó que su padre "no tenía ninguna intención ni pensamiento de desheredar a Jonathan".

La jueza también ha citado como testigos a dos agentes de la Unidad de Intervención de Montaña de los Mossos que fueron los primeros en llegar al lugar de la caída.

Una reconstrucción de la caída y la artrosis de Andic

En su auto, la jueza ordena a la policía científica de los Mossos una reconstrucción de la caída, con la participación de los doctores que practicaron la autopsia a Isak Andic y los peritos que hicieron la inspección ocular, para estudiar si coincide la dinámica de los hechos con los vestigios encontrados -como el reloj, una chaqueta y restos de sangre- y las lesiones que presentaba la víctima.

De hecho, la defensa ha presentado al juzgado una pericial que concluye que el fundador de Mango se precipitó de forma "fortuita", con un tropiezo inicial y un resbalón en "tobogán" al vacío, tras reconstruir en 3D y con maniquíes el "patrón" de la caída que sufrió meses antes, al fallarle las rodillas por una artrosis.

Jonathan Andic en el funeral de su padre, Isak Andic Anadolu

Ante esta situación, la jueza ha pedido que se aporte a la causa el historial médico, asistencial y farmacológico completo de Isak Andic, ya que la Fiscalía considera que se trata de una información que podría resultar "potencialmente relevante" para aclarar los hechos.

La jueza también acuerda investigar la identificación de los dos excursionistas que interactuaron con Jonathan Andic tras la caída de su padre, después de que la defensa denunciara que los Mossos no les tomaron declaración como testigos pese a que tienen sus datos porque al despedirse se hicieron una llamada perdida.