Felipe VI aparece con una camisa azul arremangada y una experta en protocolo se atreve a darle un consejo estilístico

Felipe VI ha inaugurado este lunes las instalaciones del Centro de Innovación de Agua y de Energía del Canal de Isabel II. Un momento del que Casa Real ha informado puntualmente, adjuntando fotos del rey.

Ataviado con un look informal, Felipe VI ha recorrido esta nueva infraestructura situada en la localidad madrileña de Pinto, donde también ha estado presente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, todas las miradas se han posado el jefe del Estado, y más concretamente sobre una prenda de ropa: su camisa. La experta en protocolo Ana Polo se ha atrevido a darle un consejo a Felipe VI tras ver su atuendo.

"Felipe, con todo el respeto, pero esa guayabera o como se llame lo que lleva puesto, hay que quemarla", ha afirmado en su cuenta de X, respondiendo así a las imágenes facilitadas por Casa Real.

"Si quiere ir informal..."

"Ni le queda bien (la mezcla con esos zapatos es un horror), ni da imagen institucional", ha añadido Ana Polo, quien además le ha hecho ver por qué opción debería optar en caso de que quiera vestir de forma más desenfadada.

"Si quiere ir informal y fresquito, camisa blanca con las mangas arremangadas", ha sentenciado la experta en Casa Real y protocolo. Está claro que las altas temperaturas no son un gran aliado a la hora de vestir durante estos meses.

Si bien es cierto que, acostumbrados a ver a Felipe VI en traje, esta imagen suya ha sorprendido a muchos. Sin duda, el calor ha hecho mella en el jefe del Estado, que ha preferido un look mucho más acorde al verano.

El debate aquí está servido, pues hay quienes creen que el rey también debería tener libertad a la hora de elegir sus atuendos, más allá de protocolos y reglas no escritas sobre vestuario.