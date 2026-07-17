España, Argentina... y Hermès: la marca de lujo francesa también golea en el Mundial 

Fue una de las primeras curiosidades del Mundial 2026: los jugadores de la selección francesa, llegando a su hotel en Boston con algunos de los bolsos de lujo más deseados de la temporada. Rápidamente las redes sociales se llenaron de aficionados a la moda desgranando los modelos que llevaba cada futbolista y deseando tener acceso a sus armarios.

Entre ellos, preciosos modelos de Hermès como algún maxi Kelly o el HAC del Ousmane Dembelè. Las fotos no hicieron más que abrir la caja de Pandora. Numerosos fieles de la marca francesa apuntaron que la estrella noruega Erling Haaland tiene una espectacular colección de ediciones limitadas de Hermès o que Lamine Yamal también le ha cogido el gusto a los accesorios de la firma francesa, además de los nuevos modelos de Chanel.

La conversación no ha sido residual, sino que ha convertido a la marca en una de las grandes protagonistas del Mundial. La analista Madé Lapuerta, que a través de la cuenta de Instagram Data, But Make it Fashion o en Substack desgrana todo tipo de datos para analizar el impacto de la moda o la belleza en la conversación social, ha constatado que la popularidad de Hermès ha crecido de manera considerable en las últimas semanas.

Concretamente, la conversación alrededor de la marca en redes sociales, búsquedas o medios de comunicación en Estados Unidos ha aumentado en un 45% desde que arrancó el torneo. La experta cita no solo a Dembélé y Cherki, dos de las estrellas de la selección francesa que acapararon todas las miradas con sus accesorios, sino también a Haaland y Lamine Yamal.

La imponente colección del delantero noruego

Haaland no solo tiene una extensa y valiosa colección de bolsos de Hermès, sino que en su vestidor guarda algunas ediciones difíciles de conseguir y de verdadero coleccionista. Un buen ejemplo son los dos HAC Endless Road, uno en azul y otro en blanco, inspirados en la obra del artista David Hockney.

No son los únicos ejemplares de HAC, un modelo tamaño maxi perfecto para viajar, que el delantero noruego ha lucido. También tiene un Cargo valorado en más de 50.000 dólares o un Rock que puede rondar los 40.000. Haaland también tiene hueco en su armario para el Kelly, con un modelo maxi en color negro.

Lamine Yamal, cada vez más fashionista

Si algo ha demostrado el futbolista de Rocafonda en los últimos meses es que le apasiona cada vez más la moda. Lamine fue el jugador de la selección que más llamó la atención a su llegada a la concentración con su chaqueta y su bolso de Chanel, pero en el Mundial ha dejado claro que también tiene espacio para Hermès.

En uno de los desplazamientos de la selección, Yamal lució un mini Kelly en color verde colgado del cuello que acompaña con un HAC 50 en color gris, que días después compartió en stories cargado de charms customizados. Desde la bandera de España hasta un mando de la PlayStation.