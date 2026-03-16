Estas son las tres actrices mejor vestidas en los Oscar para el diseñador Juan Avellaneda

Gwyneth Paltrow en la alfombra roja de los Oscar con un diseño de Armani Privé.

El impacto de la gala de los Oscar sigue siendo brutal. Además del interés puramente cinematográfico, esa fiesta se convierte en punto de encuentro de las mayores estrellas de la pantalla mundial y en un desfile de vestidazos a cargo de las principales y más lujosas firmas de moda.

Muy comentados han sido los looks elegidos por Gwyneth Paltrow, un impecable Armani Privé blanco con una arriesgada apertura lateral; los diseños con plumas de Nicole Kidman y Teyana Taylor, las dos de Chanel Alta Costura; o el vestido marrón de escote asimétrico de Louis Vuitton que llevó Zendaya, aunque no posó en la alfombra roja.

Coincide el diseñador Juan Avellaneda en colocar todos estos looks en el top ten de los mejores, por elegantes, bien confeccionados y favorecedores, pero en su podium hay otras tres actrices que no pasaron desapercibidas.

Con un espectacular vestido verde botella plagado de plumas en color negro. KevinMazur/Getty Images

Avellaneda coloco en el top 3 a Demi Moore y su vestido de plumas, creación a medida de Gucci, que una vez más desplegó todo su glamour en una alfombra. "Es de los más 'guaus' de toda la noche", afirma.

La protagonista de 'Hamnet' ha arriesgado con un vestido en tonos rosa y rojo de escote barco y falda plisada. WireImage/ Getty Images

En la posición número dos, según el diseñador, estaría la oscarizada Jessie Buckley. "Ella está espectacular y me encanta que sea un look de ganadora", explica sobre el vestido en rosa y rojo satinado de Chanel con el que la actriz ha recogido su estatuilla.

La actriz, nominada por 'Si pudiera, te daría una patada', KevinMazur/Getty Images

Y el preferido por Avellaneda, el que más le ha gustado ha sido el estilismo elegido por Rose Byrne, nominada al Oscar a Mejor actriz por Si pudiera, te daría una patada y que llegó a la alfombra luciendo un impecable vestido de Jonathan Anderson para Dior. "Me encanta como va maquillada, me encantan las joyas, me encanta el vestido", reconocía . "Para mí, sin duda, la ganadora de la noche", concluía.

Aquí puedes ver todos los looks de la alfombra roja de esta edición de los Oscar.