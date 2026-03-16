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Estas son las tres actrices mejor vestidas en los Oscar para el diseñador Juan Avellaneda
Moda y Belleza
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Estas son las tres actrices mejor vestidas en los Oscar para el diseñador Juan Avellaneda

"Me encanta como va maquillada, me encantan las joyas, me encanta el vestido", asegura sobre la que considera la gran vencedora de la alfombra roja.

Mila Fernández
Mila Fernández
Gwyneth Paltrow en la alfombra roja de los Oscar con un diseño de Armani Privé.
Gwyneth Paltrow en la alfombra roja de los Oscar con un diseño de Armani Privé.matei horvath

El impacto de la gala de los Oscar sigue siendo brutal. Además del interés puramente cinematográfico, esa fiesta se convierte en punto de encuentro de las mayores estrellas de la pantalla mundial y en un desfile de vestidazos a cargo de las principales y más lujosas firmas de moda.

Muy comentados han sido los looks elegidos por Gwyneth Paltrow, un impecable Armani Privé blanco con una arriesgada apertura lateral; los diseños con plumas de Nicole Kidman y Teyana Taylor, las dos de Chanel Alta Costura; o el vestido marrón de escote asimétrico de Louis Vuitton que llevó Zendaya, aunque no posó en la alfombra roja. 

Coincide el diseñador Juan Avellaneda en colocar todos estos looks en el top ten de los mejores, por elegantes, bien confeccionados y favorecedores, pero en su podium hay otras tres actrices que no pasaron desapercibidas.

Demi Moore
  Con un espectacular vestido verde botella plagado de plumas en color negro.KevinMazur/Getty Images

Avellaneda coloco en el top 3 a Demi Moore y su vestido de plumas, creación a medida de Gucci, que una vez más desplegó todo su glamour en una alfombra. "Es de los más 'guaus' de toda la noche", afirma.

Jessie Buckley
  La protagonista de 'Hamnet' ha arriesgado con un vestido en tonos rosa y rojo de escote barco y falda plisada.WireImage/ Getty Images

En la posición número dos, según el diseñador, estaría la oscarizada Jessie Buckley. "Ella está espectacular y me encanta que sea un look de ganadora", explica sobre el vestido en rosa y rojo satinado de Chanel con el que la actriz ha recogido su estatuilla.

Rose Byrne
  La actriz, nominada por 'Si pudiera, te daría una patada',KevinMazur/Getty Images

Y el preferido por Avellaneda, el que más le ha gustado ha sido el estilismo elegido por Rose Byrne, nominada al Oscar a Mejor actriz por Si pudiera, te daría una patada y que llegó a la alfombra luciendo un impecable vestido de Jonathan Anderson para Dior. "Me encanta como va maquillada, me encantan las joyas, me encanta el vestido", reconocía . "Para mí, sin duda, la ganadora de la noche", concluía.

Aquí puedes ver todos los looks de la alfombra roja de esta edición de los Oscar.

Mila Fernández
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MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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