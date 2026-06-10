Prada vuelve a la Luna con la NASA: este es el mono refrigerado que vestirán los astronautas del Artemis bajo el traje espacial

Al espacio pero elegante. La empresa privada estadounidense Axiom Space y la firma de lujo italiana Prada han presentado una nueva prenda que llevarán los astronautas del programa Artemis de la NASA debajo de sus trajes espaciales en la Luna.

Se trata de un mono refrigerante ajustado con diseño futurista que cuenta con varios tubos por los que circula agua fría, lo que permite que los astronautas no pasen calor durante su estancia en la Luna, donde hay zonas como el polo sur lunar en las que puede llegar a haber fluctuaciones de hasta 200º.

Uno de los detalles que tiene esta prenda y que la hace característica de la marca de lujo— fundada en 1913 por los hermanos Mario y Martino Prada— es la franja roja en una de sus mangas, la cual suele tener su línea deportiva. También sus mangas con abertura para los pulgares.

No es la primera vez que ambas empresas colaboran. De hecho, el mono se usará debajo de un traje que también está diseñado en colaboración con Prada, el Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU).

"Nos enorgullece presentar un nuevo logro fruto de la combinación única de la experiencia pionera de Axiom Space y los conocimientos de Prada en diseño, patronaje y materiales avanzados, de cara al regreso de la humanidad a la superficie lunar", señaló el director de marketing del grupo Prada y responsable de sostenibilidad en un comunicado.

También suministra oxígeno y elimina el dióxido de carbono

Junto a los tubos que ayudan a mantener una temperatura óptima, también hay un sistema de ventilación que suministra oxígeno a los astronautas y que elimina el dióxido de carbono del interior de los trajes. Además, incorpora un sistema de respaldo para garantizar la refrigeración en caso de avería en el circuito principal.

"Cada minuto que los astronautas pasan fuera de su vehículo, el LCVG trabaja para mantenerlos a salvo", señaló por su parte el vicepresidente sénior de desarrollo de naves espaciales de Axiom Space, Russell Ralston, en un comunicado, quien quiso destacar la labor de la firma italiana en el diseño del tejido.

"Gestiona su entorno térmico, facilita su respiración y lo hace todo mientras llevan sus cuerpos al límite. El trabajo que hemos realizado con Prada ha llevado esta capacidad a un nivel que no podríamos haber alcanzado por nuestra cuenta", añadió el mismo.

Se espera que la compañía pruebe la nueva prenda interior en la Estación Espacial Internacional (ISS), así como durante la próxima misión Artemis III de la NASA, según recogen desde 'Scientificamerican'. Los trajes serán personalizados para que se adapten al cuerpo de los astronautas y sean más cómodos.