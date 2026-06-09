La NASA presenta la tripulación de la misión Artemis III: cuatro hombres, ninguna mujer

Fotografía de la vista de un "ocaso de la Tierra" captada por la tripulación de Artemis II.

La NASA presentó este martes a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III, prevista para 2027 y considerada el próximo gran paso en el programa que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna, más de medio siglo después de la histórica misión Apolo 17.

La tripulación estará formada por los especialistas de misión Andre Douglas, ingeniero, y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño. El italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Italiana, ejercerá como piloto, mientras que Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, liderará la misión como comandante. Estaba previsto que viajará una mujer, pero, finalmente, no ha sido así.