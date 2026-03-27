Claudia Leiceaga, farmacéutica: "Si te tomas la tensión en casa mientras hablas o chateas por el teléfono móvil lo estás haciendo mal"

Una imagen de archivo de una doctora tomando la tensión a un paciente

La farmacéutica Claudia Leiceaga ha compartido un video en TikTok donde ha querido dar algunos consejos a la hora de tomarse la tensión, especialmente para aquellos que lo hagan en casa. El primero paso para hacerlo de forma correcta es "estar al menos cinco minutos quietecito, tranquilo y en reposo, antes de tomarte la tensión".

En segundo lugar, la experta aconseja que mientras tanto, "no puedes estar hablando con la vecina, ni por teléfono, ni chateando, ni con el novio, ni nada". También resulta igual de importante mantener una buena postura corporal, con la espada apoyada hacia atrás y las piernas sin cruzar.

Además, tal y como recuerda,"no te puedes poner el tensiómetro por encima de la ropa gorda", aunque tampoco "hace falta desnudarse". "Hay que colocar el manguito del tensiómetro a 2 centímetros por encima de la altura del codo. Y muy importante, que el brazo esté en una mesa apoyado más o menos a la altura del corazón", agrega.

Por último, mientras que el tensiómetro esté funcionando, tan solo hará falta esperar a los resultados de forma tranquila y sobretodo no fijarse en la tensión, pues "podrías alterar los resultados".

¿Cuándo se debe tomar la tensión?

Tomarse la tensión en casa conlleva algunos beneficios, tal y como recogen desde la Clínica Universidad de Navarra, pues brinda una mayor comodidad y flexibilidad, permite tener un mayor control sobre la salud y es de gran ayuda para personas con hipertensión arterial o bajo tratamiento médico.

Existen algunos momentos en los que es más recomendable tomarse a tensión:

Por la mañana, preferiblemente antes de desayunar.

Antes de acostarse.

Antes de tomarse medicamentos.

Antes y después de hacer deporte.

Cabe destacar que para obtener resultados más precisos se recomienda realizar más de una medición, al menos dos o tres, con un intervalo de uno a dos minutos entre cada una. Después, tan solo hace falta calcular la media de todas ellas.

¿Cuál es el rango normal de tensión arterial?

El rango normal para los adultos es de 120/80 mmHg, aunque pueden variar según la edad, las condiciones físicas de cada uno o el sexo. Si las mediciones se encuentran más elevadas de la cuenta es aconsejable que acuda a su médico de cabecera para que realice un diagnóstico adecuado y para que recete un tratamiento en caso de que lo crea necesario.