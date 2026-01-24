Julián, fabricante de refrescos, destapa el motivo por el que a las marcas les interesa vender la versión 'Zero': "Es de los componentes más caros"

"¿Cuál es el producto más rentable que vendéis?", pregunta Adrián G. Martín a Begudes Puig, una empresa familiar con casi 100 años de historia, que compite con Coca-Cola en el mercado de las bebidas refrescantes. Lo dicen claro: los productos "Zero". La entrevista, subida a su perfil de YouTube, ha alcanzado los 20.000 Me Gusta.

"Ahora, mismo [el producto más rentable] es la Piña Mallorquina porque no tiene azúcar", relata Julían, uno de los miembros de la cuarta generación del negocio. "La azúcar es uno de los componentes más caros a la hora de fabricar, y más si es de caña", asegura.

Al ser preguntado sobre si fabricar una Coca Cola Zero es más barata que una Coca Cola normal, lo tiene claro: "Correcto". Como cuenta el presentador, es más rentable vender productos sin azúcar. "Se dice que se está poniendo de moda, yo creo que es más un interés", opina el empresario.

Coca-Cola redujo un 12% el azúcar de sus bebidas

En 2017, la compañía de bebidas energéticas más famosas del mundo redujo considerablemente el uso de la azúcar en la fórmula de sus bebidas. Desde el 2000, Coca-Cola redujo en España un 38% el contenido de azúcar por litro en todo el portafolio de sus bebidas, y en 2017 se planteó conseguir otro 12% desde el 2017 hasta el 2020. Con este cambio, la compañía trató de apostar por la salud, ofreciendo nuevos envases en las latas, y "la ración recomendada" de azúcares.

La Coca-Cola Cero "no engorda"

El pasado mes de agosto, Adrián Muria, un creador de contenido, quiso hacer un experimento en su perfil de TikTok: se hizo la prueba del azúcar después de tomarse una Coca-Cola Zero. "La Coca-Cola Cero no engorda, te pongas como te pongas, y tampoco te va a aumentar el azúcar en sangre ni te va a dar picos de insulina", aseguró en su publicación.

Tras ingerir la bebida y hacerse una primera prueba, confirma que no le sube. "¡90! Tengo 10 menos de glucosa que antes. Por lo tanto, la Coca-Cola Zero ni engorda, ni sube picos de insulina, ni aumenta azúcar en sangre. Así que, mito zanjado". Su publicación alcanzó más de 52.000 Me Gusta.