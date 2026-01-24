Angy, joven sevillana que trabaja en un hotel de lujo en Japón, sobre lo que come un día: "Me recuerda a mi tierra"

Cada vez son más los jóvenes españoles que deciden hacer las maletas y mudarse al extranjero en busca de mejores oportunidades laborales, independencia económica o nuevas experiencias vitales. La mayoría lo hacen para ampliar horizontes y construir un futuro que sienten difícil de alcanzar dentro de las fronteras del país.

Algunos países como Japón, Australia, Alemania o Países Bajos se han convertido en destinos recurrentes para una generación que emigra y documenta su día a día en redes sociales, animando así a otros a dar el paso.

Una de ellas es Angy, una joven sevillana que trabaja en un hotel de lujo en Japón y que ha despertado un gran interés en TikTok mostrando algo tan cotidiano —y revelador— como todo lo que come trabajando.

La cocina de un hotel japonés

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @la.nieta.de.la.illi, bajo el título “Esto es todo lo que como trabajando en un hotel de lujo en Japón”, Angy comparte con naturalidad cómo se alimenta durante su jornada. El clip supera las 80 mil visualizaciones y los comentarios se llenan de curiosidad agradeciendo tener “una paisana allí para contar cómo se vive realmente”.

La joven trabaja en el sector hotelero de alta gama, algo que ella misma aclara en los comentarios: estudió Dirección Hotelera, formación que le ha permitido dar el salto internacional y trabajar en uno de los países donde su gastronomía es reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Entre Japón y Andalucía

Angy comienza sus días desayunando en la oficina. Su opción favorita son los huevos benedictinos con salmón y espinacas, aunque también puede elegir otras tortillas más elaboradas, como una de centollo o una de carrillada, que reconoce como su preferida.

“Me recuerda un poco a mi tierra”, comenta, dejando ver cómo los sabores conectan con sus raíces andaluzas incluso a miles de kilómetros de casa.

El desayuno típico japonés, aunque también lo tienen disponible en la carta, no termina de convencerla. “Honestamente, no me hace mucho chiste”, confiesa con sinceridad, algo que muchos usuarios han celebrado por su naturalidad.

Almuerzos variados y cocina internacional

Las comidas varían cada semana y reflejan la mezcla cultural propia de un hotel de lujo internacional. Entre los platos que muestra destacan pollo al vino con puré de patatas y verduras, pasta con queso acompañada de sopa de maíz y uvas, y gyozas de carne y verduras, que describe como “muy buenas”.

Uno de sus platos estrella es el pollo tikka masala con verduras y arroz, su favorito absoluto, junto a guisos de carne con chucrut y pepinillos, hamburguesa de ternera con ensalada de calabaza o guisos de carne con tofu y verduras. En algunas ocasiones acompaña la comida con ensaladilla de huevo y el clásico combo japonés de arroz y sopa de miso, que aclara que no se sirve todos los días.

El contenido de Angy es realista y muestra la vida laboral en el extranjero. Sin idealizar, mostrando lo bueno y lo curioso, su contenido conecta especialmente con jóvenes españoles que se plantean salir del país. “Qué de lujo es tener una paisana allí”, comenta un seguidor.