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Los 8 países que reciben una mayor cantidad de turistas cada año
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Turistas en la torre de la Basílica del Sagrado Corazón de París, con la Torre Eiffel al fondo.

Los 8 países que reciben una mayor cantidad de turistas cada año

Francia lidera el ranking de las naciones más visitadas del mundo, seguida de España, según la clasificación  anual de la ONU. Los visitantes a EE UU han bajado en los últimos años. Destacan Italia, Turquía, China y México.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="Turistas ante la Basílica del Sagrado Corazón, en lo alto del barrio de Montmartre, en París, Francia.""
Cultura, gastronomía y París siempre gananLa riqueza cultura, la tradición, la imagen romántica de Francia sigue ganando adeptos entre los turistas. Francia es el único país del mundo que atrae cada año a más de 100 millones de visitantes.Francis Joseph Dean
alt="alt="La Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, España.""
  España aumenta cada año su atractivoEspaña pisa los talones a Francia por su atractivo, cultura y calidez. Recibió 98 millones de visitantes el año pasado, y subiendo. El problema derivado de este éxito, el elevado precio del alquiler.Anadolu via Getty Images
alt="alt="La estatua de la Libertad en Nueva York, vista desde el ferry que conduce a ella.""
  Estados Unidos, con Trump cada vez menos atractivoDesde la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE UU, hace dos años, ha bajado a 70 millones los turistas que lo visitan. Sus aranceles y exigencias hacen que muchos opten por otros destinos.Gamma-Rapho via Getty Images
alt="alt="Cola de turistas para entrar a a ver el Coliseo de Roma, Italia.""
  En cuarta posición, Italia: 28,5 millones de visitantesConocida por sus ciudades-museo y su gastronomía, en Italia, que visitaron 28,5 millones de turistas el pasado año, en muchas ciudades, como Venecia, el turismo impide a los residentes vivir normal.

NurPhoto via Getty Images
alt="alt="La ciudad de Estambul, en Turquía, con numerosos turistas.""
  Turquía atrae, a pesar de los conflictos en la zonaTurquía es una encrucijada en estos momentos por el conflicto en Oriente medio, pero, aun así, el pasado año visitaron este país 58 millones de personas. Es un verdadero y precioso tesoro histórico.
Anadolu via Getty Images
alt="alt="Turistas en Beijing, recorren la muralla China.""
  La gran muralla china, de atractivo inigualableChina cuenta con lugares inigualables en el mundo, con su Gran Muralla, que recorre 8.000 kilómetros y varias provincias, Pekín, entre ellas. En 2025 tuvo alrededor de 50 millones de visitantes.VCG via Getty Images
alt="alt="Pirámide del sol en Teotihuacan, México.""
  La historia y sus restos llevan a MéxicoLas pirámide de Teotihuacan, en México, son sólo un pequeño ejemplo de la riqueza que histórica y cultural que conserva este país. En 2025 lo visitaron 46 millones de personas, está en séptimo lugar.Jakub Porzycki
alt="alt="Turistas en el castillo del Loch Ness, en Drumnadrochit, Reino Unido.""
  El Reino Unido, campo y ciudad, leyendas y tradiciónEl Loch Ness, en el corazón de las tierras altas de Escocia, Reino Unido, es uno de tantos lugares icónicos de estas islas británicas. El país está en octava posición, con 44 millones de visitantes.Jeff J Mitchell
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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