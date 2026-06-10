Prohibido poner sombrilla si eres adulto: una playa de Cerdeña solo deja usarla a niños menores de 10 años y a mayores de 65

Cuando llega el verano, la lista de imprescindibles para pasar un día de playa suele ser casi universal: crema solar, toalla, bañador y, por supuesto, una sombrilla para refugiarse del sol. Sin embargo, en una conocida playa de Cerdeña este elemento básico se ha convertido en un privilegio reservado únicamente para determinados visitantes.

La playa de Punta Molentis, situada en el sureste de la isla italiana, ha estrenado una normativa que prohíbe a la mayoría de los adultos instalar sombrillas. Solo podrán hacerlo las familias con niños menores de 10 años o aquellas en las que haya personas mayores de 65 años, con un máximo de una sombrilla por grupo.

Una medida para proteger el entorno

La decisión forma parte de una ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Villasimius con el objetivo de preservar este enclave natural, considerado uno de los más espectaculares de Cerdeña por sus aguas turquesas y su ecosistema protegido. La playa sufrió un grave incendio provocado el pasado verano y las autoridades han optado por endurecer las normas para reducir el impacto de la actividad humana.

Una sombrilla solitaria en una playa, en una imagen de archivo. Getty Images

Además de restringir el uso de sistemas de sombra, también se prohíbe instalar cenadores o toldos, acceder a las dunas, dañar la vegetación, extraer arena o abandonar residuos. Durante la temporada, que se extiende del 6 de junio al 31 de octubre, el acceso estará regulado entre las 8:00 y las 20:30 horas.

La entrada a 10 euros por persona

La nueva regulación también establece un precio de entrada de 10 euros por persona, una medida que ya había generado debate entre residentes y turistas. Sin embargo, la limitación de las sombrillas ha sido la decisión que más críticas ha despertado.

En redes sociales numerosos usuarios han cuestionado cómo podrán protegerse del intenso sol mediterráneo quienes no viajen con niños o personas mayores. Algunos comentarios ironizan con que los adultos tendrán que "tostarse al sol", mientras otros consideran que aumenta el riesgo de sufrir golpes de calor o insolaciones durante las horas centrales del día.

Un flotador con forma de tiburón junto a una silla y una sombrilla de playa en Palma de Mallorca en una foto de 2020. dpa/picture alliance via Getty I

Desde el consistorio, sin embargo, defienden que la medida responde exclusivamente a criterios de conservación ambiental y a la necesidad de disminuir la presión sobre una playa especialmente vulnerable.

Cada playa tiene sus propias normas

Aunque existen reglas generales que suelen aplicarse en muchas playas —como no reservar espacio dejando toallas durante horas, respetar las banderas de baño, no acampar o no utilizar jabón en las duchas públicas—, algunos municipios incorporan restricciones específicas. Y es que el caso de Punta Molentis es uno de los más llamativos de este verano, pero no el único.

En otras zonas de Italia también se están impulsando cambios en la gestión de las playas. En la región del Véneto, por ejemplo, las autoridades pretenden reducir en cerca de 20.000 el número de sombrillas para aumentar la distancia entre ellas y ofrecer más espacio a los bañistas. Por el contrario, en la localidad de Chiavari se ha puesto en marcha un sistema municipal de alquiler de sombrillas y tumbonas por cinco euros, con el objetivo de ofrecer una alternativa más asequible frente al aumento del precio de los servicios de playa.