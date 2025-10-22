Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una viajera experimentada revela su trucazo para dormir en un avión si te ha tocado un asiento sin ventanilla
Viajes

Viajes

Una viajera experimentada revela su trucazo para dormir en un avión si te ha tocado un asiento sin ventanilla

El método que promete facilitar la labor de descanso en el aire.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
El pasillo de un avión.Getty Images

Casi todos los pasajeros que suben a un avión sueñan con echarse una cabezada para que se les haga más ameno el trayecto, recuperar fuerzas y llegar menos cansados a su destino. Hay quienes tienen una gran capacidad para dormir en cualquier lugar y otros que, por mucho que lo intentan, no consiguen conciliar el sueño en el aire. Para este último grupo de personas traemos hoy un truco viral en redes que promete facilitar la labor de descanso.

El método está orientado a todos los pasajeros, pero sobre todo a aquellos que no le ha tocado el asiento al lado de la ventana donde apoyar cómodamente la cabeza. Así lo explica la usuaria @nika.leonova a través de su perfil de TikTok en una publicación que supera las 20.000 visualizaciones, quien cuenta que aprendió la técnica observando a otra persona y la aplica siempre que le toca un asiento sin ventana.

El procedimiento es tan sencillo como efectivo: levantar ligeramente el reposabrazos lateral a la altura que más convenga, colocar encima una almohada de viaje y apoyar la cabeza contra ese “freno” improvisado. La creadora de contenido explica que si no se tiene un cojín a mano, basta con colocar una sudadera o chaqueta abultada que cumpla su función. De este modo se recrea la sensación de apoyarse en la pared de la ventanilla y se facilita el descanso.

Una técnica muy sencilla

Varios usuarios que han visto el clip en redes se han mostrado sorprendidos por la sencillez del consejo y muchos admiten que no se les había ocurrido antes. El truco actúa sobre dos factores simples: por un lado limita el balanceo lateral de la cabeza, una de las razones por las que el sueño se interrumpe en los asientos del medio o del pasillo; por otro, crea una sensación de “apoyo” que ayuda a relajar la musculatura cervical.

Aunque el truco es inofensivo y promete una mayor facilidad para dormir durante el trayecto, los auxiliares de vuelo recuerdan que hay conductas que pueden ser molestas o incluso peligrosas. Por ello se debe evitar bloquear el pasillo con las piernas, no tumbarse de forma que impidas el paso o la visibilidad del personal y no usar posturas que puedan complicar la evacuación en caso de emergencia.

En definitiva, si te toca un asiento sin ventanilla la próxima vez que vueles, llevar un cojín y usar el reposabrazos como soporte lateral puede ser la solución más rápida y discreta para lograr una cabezadita, siempre y cuando respetes el espacio personal del resto de pasajeros. Muchos viajeros ya han probado este sencillo método y han admitido su eficacia; el resto promete usarlo en su próximo vuelo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 