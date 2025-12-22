Un grupo de personas interrumpe el sorteo de Navidad para pedir "mil millones de euros" para Palestina

Un grupo de manifestantes interrumpe con gritos en favor de Palestina durante el Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid

La grave situación que viven los palestinos se ha colado también en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Un grupo de seis personas se ha levantado de sus butacas del Teatro Real de Madrid, donde tiene lugar este lunes el tradicional sorteo navideño, para pedir "mil millones de euros para Palestina".

Esta petición, que se ha repetido cerca de una decena de veces, se ha producido al acabar la primera tabla en la que ha salido el número 70.048, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie. El número ha sido cantado a las 09.21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla.

Tras finalizar los cánticos de apoyo a Palestina, el público ha respondido a la petición con algunos aplausos.

"Pensamos que es una causa justa que esos 1.000 millones que se recaudan con la Lotería vayan a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas) para que ayude a Palestina", han asegurado Carlos Díez y Raquel Boca, portavoces de Marea Palestina y artífices de esta protesta.

"Lo que queremos en este momento es justamente que se haga algo para el pueblo palestino, ya por justicia, por reparación, por lo que sigue ocurriendo en este momento en Palestina, porque el genocidio realmente no ha terminado", han remarcado los portavoces.

Según Marea Palestina, los 1.000 millones reclamados podrían destinarse a la UNRWA, al igual que se han donado 800 millones de euros para Ucrania. "Si se ha podido tener una partida para ello, creemos que también se puede destinar para otras causas sociales", han aseverado los portavoces.

Por último, los portavoces han señalado que la organización ha registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud a todos los grupos parlamentarios para que presenten en el mes de enero una proposición no de ley en la que insten al Gobierno a que haga la "transferencia de 1.000 millones".

"Ese mismo día ya fuimos recibidos por dos grupos parlamentarios y hemos recibido correos de un tercer grupo parlamentario que ya han mostrado interés en esta proposición no de ley y nos han expresado su compromiso para sacarla adelante en el inicio del nuevo periodo de sesiones", ha explicado Carlos Díez.

