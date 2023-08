Resultados del sorteo del Extra de Verano de la ONCE 2023

Resultados del Sorteo Extra de Verano de la ONCE

Poco queda para conocer el resultado del Extra de Verano de la ONCE 2023, en el que se sortean miles de premios, entre los que destaca, sin duda, el primer premio, dotado con 15 millones de euros que serán para quien tenga las cinco cifras y la serie de la combinación ganadora.

Así, para los que acierten las cinco cifras, han de saber que hay 119 premios de 40.000 euros. A estos se añaden 1.080 premios de 1.200 euros a las 4 últimas cifras, 10.800 premios de 120 euros a las 3 últimas cifras, 108.000 premios de 12 euros a las 2 últimas cifras y 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra.

Por si fueran pocos, en este sorteo extraordinario de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles pone en juego diez premios de un millón de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas y 1.190 premios de 1.200 euros cada uno a las 5 cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

El sorteo del Extra de Verano 2023 de la ONCE tendrá lugar el martes 15 de agosto a partir de las 21:25 horas y se podrá seguir en directo a través de la retransmisión que realizaremos a través de El HuffPost. Puedes adquirir el cupón, a 6 horas, a través de Juegos ONCE hasta las 20:55 de este mismo día.

La emisión del producto está compuesta por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 120.

Nota: Los únicos resultados oficiales del Extra de Verano de la ONCE 2023 son los que se publican en la web de Juegos ONCE. De haber cualquier omisión o errores en este artículo, el HuffPost no se hace responsable de los mismos.