El viernes negro que empezó hace 15 años… Así se manipula /2

Antes de nada, el último estropicio de TVE. Los ciudadanos que SOLO hayan visto estos días TVE no se han enterado del ya mítico "os jodeis" que dirigió a los pensionistas la secretaria de Estado de Comunicación en un acto público en Alicante, acompañando a Rajoy. TVE no lo ha dado en sus informativos.

Y ahora, al tema. El otro día, en el post sobre la imparable marcha de los profesionales de RTVE contra la mala televisión, anunciaba una segunda parte con algunos de los casos denunciados, en detalle. Bien, no va a poder ser: me piden cautela de momento. Así que voy a respetar la petición. Porque yo lo que quiero de verdad es que esta guerra, la de alcanzar la buena tele pública, la ganemos.

Pero aquí estoy de nuevo, con más historias televisivas de ayer y de siempre, con más entresijos. El problema de haber escrito tanto y durante tanto tiempo, haber preguntado tanto, haber investigado tanto sobre manipulación informativa en las televisiones es que una se acuerda de muchas cosas y tiene muchas cosas metidas en la cabeza, además de en el disco duro del ordenador. Y he decidido que voy a ir compartiéndolas, porque la memoria es muy traicionera, y yo no quiero que se nos olvide nada. Pero sobre todo voy a ir desgranándolas en este blog por que creo que con ellas entenderemos mejor por qué los viernes negros, por qué las mujeres periodistas en guerra, por qué TODO.

La primera

El 26 de marzo de 2003 José Antonio Sánchez, director general de RTVE en ese momento, dijo lo siguiente en la Comisión de Control de la cadena:

"En los informativos de TVE se da lo que dice el director, que para eso está y por eso se le paga, para que sea el que diga con qué se abre un telediario, qué información se da y qué información no se da. Si las informaciones las tuvieran que dar los redactores y no el director, sobraría el director. Por lo tanto, lo que usted llama manipulación es una forma normal y común de trabajar en cualquier parte del mundo, donde solo se dice, se publica y se edita lo que dice el que manda, que es el director, que para eso está".

Sánchez se marchó en 2004, años después recaló en la dirección de Telemadrid, durante la época de Esperanza Aguirre, y en 2014 volvió a la presidencia de RTVE, donde continúa. El director de los Servicios Informativos de RTVE en este momento es José Antonio Álvarez Gundín.

Acababa de salir una encuesta del CIS donde el dato mas importante, el que de hecho abrió las portadas de prensa del día después y estuvo en los sumarios de todos los informativos era que el PSOE había aventajado al PP en varios puntos. Junto a eso, una batería de informaciones menores, comparadas con el titular principal. Y aquí el relato que me contó la periodista de TVE, protagonista de esta historia.

Le encargué la noticia a una redactora de la sección de nacional. Yo era la coordinadora en aquel momento. La periodista hizo su pieza y me la pasó. Cuando la supervisé descubrí que no había metido el dato fundamental en la entradilla. Miré el video y vi que tampoco aparecía en la información. Solo los asuntos menores.

- Oye, no has puesto lo más importante, le dije sorprendida por su despiste.

- ¿El qué?, preguntó ella.

- Pues que el PSOE adelanta en varios puntos al PP. Es lo fundamental, el titular, dije yo, un poco alucinada.

- Ah bueno, es que ¿sabes que pasa? Que como ya sé que no les va a gustar ese dato pues no lo he puesto, dijo ella resuelta.

- ¿A quién no le va a gustar?, pregunté yo perpleja.

- A los jefes, ya sabes.

- No, ya, pero da igual, respondí yo, aturdida, eso hay que ponerlo. Y en todo caso si lo quieren quitar, ya te lo dirán pero vamos, tú no puedes...

Se dio la vuelta y se fue. El vídeo lo rehíce yo y la información mas importante salió.