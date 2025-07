Los deportes de Cadena SER reinan de lunes a domingo en todas sus franjas

La Cadena SER ha recuperado con fuerza el liderazgo en la radio deportiva española. Según los datos de la segunda ola del Estudio General de Medios (EGM) de 2025, los programas deportivos de la SER han logrado imponerse en todas sus franjas horarias, consolidando su posición como referente del periodismo deportivo en las ondas.

'Carrusel Deportivo' reina los fines de semana

El histórico programa 'Carrusel Deportivo', dirigido por Dani Garrido, ha sido el gran protagonista de esta ola. Con una media de 1,99 millones de oyentes entre sábados y domingos, ha superado claramente a su principal competidor, 'Tiempo de Juego' de COPE, que ha descendido ligeramente hasta los 1,82 millones.

'Carrusel Deportivo' es el programa líder absoluto del fin de semana. Domina tanto el sábado con 1.665.000 oyentes como el domingo con 2.324.000 oyentes. Estas cifras suponen un récord de audiencia para Dani Garrido en la jornada de domingo.

Este cambio marca un punto de inflexión en la pugna entre ambas emisoras, devolviendo a la SER el liderazgo en una franja clave para la radio deportiva. La combinación de narración vibrante, análisis riguroso y cercanía con la audiencia ha sido clave para este repunte.

Dani Garrido jparis

Cabe recordar que en la última ola de 2024, Garrido explicó en conversación con este medio la importancia que él mismo le daba a los datos del Estudio General de Medios: "El día del EGM es como una liturgia, un ritual. Siempre te despiertas antes de lo habitual, estás pendiente de que salgan, hablas con la gente, felicitas al equipo, compartes opiniones y los analizas por encima", confesaba.

"El que diga que el EGM no le importa o no le condiciona el día no dice la verdad. En radio nos ponen nota pocas veces al año, pero cuando te ponen nota los oyentes, a los que nos debemos, pues te reconforta. Uno siempre necesita el calor y el reconocimiento del trabajo bien hecho", aseguraba tras conocer los últimos datos del 2024.

El deporte de la SER lidera todas las franjas

También deben haber sentido el calor del público los compañeros que trabajan el deporte de lunes a viernes. En la franja nocturna, una de las más relevantes históricamente para los deportes, 'El Larguero', presentado por Manu Carreño, también ha mantenido su hegemonía con 805.000 oyentes, superando a 'El Partidazo de COPE', que se queda en tan solo 782.000 seguidores.

Manu Carreño jparis

Y es que la estrategia de la Cadena SER, enfocada en reforzar sus contenidos deportivos, apostar por voces consolidadas y mantener una línea editorial cercana al oyente ha dado sus frutos. Además del éxito de sus programas estrella, otros espacios como 'SER Deportivos', con Francisco José Delgado ‘Pacojó’ al frente, también han contribuido a este liderazgo sumando en su caso una media de 484.000 oyentes de lunes a viernes.

Por su parte, ‘Hora 25 Deportes’, con Jesús Gallego al mando también ha liderado estos meses su tramo horario con 333.000 oyentes. La segunda ola del EGM 2025 confirma que la Cadena SER no solo mantiene su liderazgo general en la radio española, sino que también ha recuperado el trono en el terreno más competitivo: el deporte. Con cifras sólidas y una audiencia fiel, la SER vuelve a marcar el ritmo del periodismo deportivo en España.

Mejor temporada de la SER en nueve años

Según la 2ª ola del EGM 2025, PRISA Media, con casi 10 millones de oyentes diarios, es el grupo con mayor audiencia, con un liderazgo amplio frente a sus competidores Grupo COPE, con 6.382.000, y Atresmedia Radio, con 2.962.000. Lidera el consumo de audio en España, por delante de todas las plataformas de música y podcast como Spotify.

La Cadena SER consigue su mejor dato de los últimos nueve años y cierra la temporada como líder total de la programación de radio en España. La SER reúne 4.651.000 oyentes de lunes a viernes y aventaja en 838.000 a COPE, segunda en el ranking con 3.813.000; duplica a Onda Cero, tercera opción con 2.231.000; y RNE logra 975.000 oyentes.