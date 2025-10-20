Oughourlian defiende que el WIP puede "aportar soluciones" a un mundo en una situación compleja 

El presidente del Grupo PRISA, Joseph Oughourlian, ha intervenido como anfitrión del foro World In Progress (WIP), que se celebra estos días en Barcelona y en el que se van a analizar los desafíos globales del mundo actual, defendiendo que servirá para "aportar soluciones" a un mundo en una situación compleja.

Oughourlian ha abogado por el evento organizado por PRISA explicando que para encontrar soluciones hay que "poner los problemas sobre la mesa, reunir a las partes implicadas, escucharse y trabajar con generosidad, compromiso, espíritu constructivo y honestidad".

"Lo importante, después de las discusiones, de contrastar ideas, es llegar con soluciones", ha argumentado, insistiendo en lo necesario que resulta un foro como el WIP para reunir a las grandes personalidades del mundo político y económico y que juntos aborden las grandes cuestiones nacionales e internacionales que preocupan a la sociedad.

El presidente de PRISA también ha reconocido durante su intervención que "no le gusta no hacer nada cuando aparecen las amenazas", pero que actualmente el mundo está abriendo una "nueva era de cooperación" en la que "es una urgencia que cooperemos, que trabajemos juntos, que resolvamos conflictos y construyamos un mundo en paz en el que garanticemos la dignidad de todos".

Segunda edición del WIP

World In Progress (WIP), el foro internacional de reflexión y diálogo sobre los grandes desafíos globales ha convertido el Palau de Congressos de Catalunya en la sede del debate geopolítico internacional para este 20 y 21 de octubre de 2025.

Se trata de la segunda edición del evento y en esta ocasión regresan Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz; el exprimer ministro de Italia Matteo Renzi; Josep Borrell y Arancha González-Laya, exministros de Asuntos Exteriores de España; Shlomo Ben Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel; y Julissa Reynoso, exembajadora de Estados Unidos en España.

Estos y otros líderes abordarán esta semana cuestiones como el papel que debe desempeñar Europa en el orden mundial al tiempo que mantiene su unidad, la influencia del nuevo gobierno de Estados Unidos en este orden, las alianzas que podría construir América Latina, sus desafíos sociales y la gobernanza en la región, además de la transformación económica, la transición energética y otros grandes retos políticos y sociales.