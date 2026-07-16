PRISA obtiene la ISO 14064 de huella de carbono y refuerza su compromiso con la acción climática

PRISA ha obtenido la verificación conforme a la norma internacional ISO 14064-1 para la cuantificación y reporte de su huella de carbono. La verificación ha sido realizada por SGS, entidad independiente especializada en inspección, verificación y certificación, y refuerza la calidad, trazabilidad y comparabilidad de la información climática del Grupo.

El alcance incluye el inventario de emisiones correspondientes al ejercicio 2025 de PRISA Media en España y Santillana en Brasil, reforzando así la dimensión internacional y la relevancia estratégica de estos mercados para el Grupo.

Este hito se integra en la hoja de ruta climática de PRISA y supone un avance relevante en la mejora del proceso de cuantificación y reporte del inventario de emisiones de PRISA. Durante 2025, el Grupo PRISA ha reforzado su metodología de cálculo y la documentación técnica asociada, especialmente en aspectos como la selección de factores de emisión, la mejora en la calidad de datos primarios. Estas mejoras incrementan la trazabilidad y auditabilidad de la información reportada, reducen la dependencia de estimaciones y refuerzan la calidad y fiabilidad del inventario de gases de efecto invernadero.

Para Rosa Junquera, directora de Sostenibilidad de PRISA, “la verificación del inventario de emisiones en base a la norma internacional ISO 14064 supone un paso más en nuestro camino hacia una gestión más sostenible y responsable. Nos permite reforzar la credibilidad de nuestra información climática y avanzar con mayor solidez en nuestros objetivos de descarbonización.”

Por su parte, Jesús Bennasar, director de Servicios Sostenibilidad de SGS, ha destacado que “la verificación conforme a ISO 14064 demuestra que PRISA dispone de un sistema robusto, transparente y alineado con los estándares internacionales para la cuantificación y reporte de sus emisiones. Este reconocimiento refuerza la confianza de sus grupos de interés y su posicionamiento en materia de sostenibilidad.”

La verificación se integra en la estrategia climática de PRISA y en su Plan Director de Sostenibilidad 2025-2029. El Grupo cuenta con objetivos de reducción de emisiones validados por Science Based Targets initiative (SBTi), orientados a la neutralidad climática en 2050, y ha obtenido una calificación A- en CDP.