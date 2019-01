Lecciones de Warren Buffett, el mejor inversor del mundo

Entiende lo que compras: La máxima de no invertir nunca en algo que no se entiende le ha permitido a Buffett evitar cometer muchos errores de inversión. Si nos ceñimos a invertir en productos cuyos riesgos y características entendemos, tendremos más alegrías que desgracias como inversores.

No dejes que el mercado te afecte: La relación que un inversor tiene con el mercado es fundamental. Cuando llegan las rebajas y los precios caen un 40% nos alegramos. ¿Por qué cuando las Bolsas caen un 40% nos dejamos llevar por el pánico? Aprovéchate de las oportunidades que nos ofrece, y no dejes que te afecte psicológicamente.

A veces no hacer nada es lo mejor: Buffett ha repetido hasta la saciedad que los mayores ganadores de operar con mucha frecuencia en los mercados son los brokers, que cobran jugosas comisiones. Si no se presentan las oportunidades adecuadas, lo mejor es no hacer nada. Buffett usa el símil del béisbol: en la inversión no nos cuentan los strikes por no batear (invertir). Viéndolo así, estaremos menos tentados a comprar por aburrimiento y lo haremos solo cuando tengamos plena convicción.