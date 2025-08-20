El mapa de la movilidad bloqueada por los incendios en España: AVE cancelados y carreteras cortadas

La línea de alta velocidad que conecta Madrid con Galicia seguirá suspendida un día más, lo que supone el séptimo día consecutivo sin conexión ferroviaria entre la capital de España y el noroeste peninsular. "Por los incendios que afectan a Ourense, el miércoles 20/08 no se podrá recuperar el servicio entre Madrid y Galicia, al menos hasta mediodía”, ha informado Adif a través de un mensaje en la red social X.

En este sentido, la empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes de Óscar Puente ha subrayado en el mismo mensaje que su personal está revisando toda la infraestructura para que la recuperación de la circulación de los trenes AVE sea “lo más rápida posible”. El pasado sábado, Adif decidió suspender la circulación de la alta velocidad en este corredor como consecuencia de "la mala evolución" de los incendios que han arrasado la provincia de Ourense, lo que mantiene a Galicia sin conexión ferroviaria desde entonces.

Para reducir las molestias de los viajeros, Renfe ha confirmado que este 20 de agosto se mantendrán los servicios especiales que conectan Madrid y Zamora. Según la operadora, habrá salidas desde la capital a las 07:14 y a las 13:20 horas, mientras que desde la capital zamorana lo harán a las 08:40 y a las 14:36 horas.

Recuperada la alta velocidad tras el incendio en Yeles

La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado restablecida este martes después de más de tres horas de interrupción como consecuencia de un incendio declarado en una planta de reciclaje de plásticos situada en Yeles, Toledo. El fuego obligó a detener 12 trenes en distintos puntos del corredor ferroviario y a cancelar otros siete.

Adif, otra vez a través de las redes sociales, confirmó la reanudación del tráfico ferroviario después de la intervención de los bomberos en el incendio y de que su personal hubiese revisado la situación de la vía, que "se encuentra en buen estado". La empresa advirtió en su cuenta de X, no obstante, que "los trenes pueden registrar retrasos al circular a menor velocidad en el punto afectado".

Entre los trenes afectados estuvieron el AVE que une Málaga y Madrid de las 17:00 horas, que quedó parado en Mora; el de Sevilla–Valencia de las 16:53, detenido en Ciudad Real; o el Murcia–Málaga de las 15:32, bloqueado en Atocha. También se vieron interrumpidos otros trenes procedentes de Figueres, Sevilla, Cádiz o Algeciras, así como varios Avant y Avlo. Al mismo tiempo, Renfe comunicó la cancelación de siete servicios programados entre Madrid y destinos como Toledo, Puertollano, Granada, Málaga o Sevilla, previstos entre las 19:10 y las 21:05 horas.

Carreteras cortadas en Castilla y León, Galicia y Asturias



Los incendios que asedian España mantienen cerradas varias carreteras secundarias en Castilla y León, Galicia y Asturias, lo que complica la movilidad en algunas de las zonas más afectadas por el fuego. La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda evitar los desplazamientos en estas zonas.

En lo que respecta a Castilla y León la situación es especialmente grave en la provincia de León, donde siguen cortadas la LE-164 a la altura de Yebra, la LE-2703 en Portilla de la Reina, la LE-2711 en Retuerto, la LE-4212 en Carisela, la LE-5228 en Salas de los Barrios y la LE-7311 en Nogar. En Zamora permanecen interrumpidas la ZA-103 en San Martín de Castañeda y la ZA-104 en Ribadelago.

En Galicia continúa cortada la LU-933 en Montefurado (Lugo). La atención está puesta, además, en el incendio de Larouco, en Ourense, que ha calcinado ya 20.000 hectáreas y se ha convertido en el mayor registrado en la comunidad desde que existen datos.

En Asturias permanece cerrada la CO-4 en el entorno de Covadonga, uno de los accesos a los Picos de Europa. Los incendios procedentes de León han afectado a los concejos de Cangas del Narcea, Somiedo y Degaña, mientras que en el otro extremo de la comunidad también se han visto dañadas zonas de Ponga por el fuego declarado en La Uña.

En el conjunto del país, Castilla y León concentra el mayor número de incendios activos, con 29 en total. Diez de ellos han alcanzado el nivel 2 de peligrosidad en la provincia de León y otros ocho permanecen en nivel 1 entre León, Zamora y Salamanca.