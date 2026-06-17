Los avisos por serpientes en casa se disparan en verano: el detalle de la puerta que las atrae y se puede remediar fácilmente

Llega el verano y no solo se viene el calor. Los 'bichos' de todo tipo comienzan a tomar las casas. Moscas, mosquitos, avispas vuelven a ser 'multitud' en salones, patios, terrazas y hasta en dormitorios. Pero para los habitantes hay otros 'peligros' algo más llamativos cuando se trata de casas abiertas y especialmente si tienen vegetación. Se trata de las serpientes.

Su presencia en domicilios (y no solo en mitad del campo) es un fenómeno al alza, según recientes estudios. Un trabajo del Observatorio Nacional de la Biodiversidad de Francia, los avistamientos de serpientes cerca o dentro de las viviendas han aumentado un 28% entre 2012 y 2022 en el país galo.

Y la sucesión de olas de calor en Francia (y en otros tantos países, incluido España), no ha hecho sino amplificar esta tendencia, de acuerdo con la opinión de los especialistas y a la espera de estudios actualizados.

Tal y como recoge la prensa nacional, los servicios veterinarios de los distintos departamentos de Francia y los servicios de bomberos y rescate están notando un alza en las llamadas de emergencia de ciudadanos asustados. Esto se está dando en todo el territorio, pero especialmente en las 'regiones' del sur, como Var, Drôme, Ardèche, Hérault y en ciudades de gran tamaño como Lyon y Toulouse, especialmente en las afueras de sus grandes núcleos poblacionales.

Los servicios de emergencia están afrontando todo tipo de intervenciones con serpientes, aunque suelen centrarse en tres tipos, las más comunes en ser avistadas en las casa.

La Culebra de collar, que no es venenosa, la víbora áspid, que sí es venenosa, y la culebra de collar suiza, más inofensiva pero imponente por su mayor tamaño, son los tres tipos más habituales.

Cabe preguntarse por qué está multiplicándose su presencia cerca o dentro de las casas particulares. El diagnóstico es claro y múltiple. Las serpientes buscan humedad, frescura y también roedores, que a menudo se encuentran cerca de las puertas de entrada.

Es precisamente este punto, la parte inferior de la puerta es la gran clave para entender la mayor presencia de serpientes en casas. Un trabajo de 2022 detalla que hasta el 83% de las apariciones de estos animales se produjeron tras 'colarse' por las rendijas bajas de las puertas, bien de la entrada principal del domicilio o bien de la del garaje.

Aunque algunas serpientes son de gran tamaño, su capacidad de arrastrarse y retorcerse les permite aprovechar huecos a priori demasiado pequeños. Añaden los especialistas que un hueco de menos de 2 centímetros es suficiente para que pueda pasar una víbora joven.

Un hueco de menos de 2 cm bajo una puerta es suficiente para que una víbora joven se cuele . Las serpientes detectan las zonas más frías gracias a su órgano de Jacobson , que es extremadamente sensible a los cambios de temperatura.

Dado que las serpientes tienen un organismo que les permite notar con extrema sensibilidad los cambios de temperatura, si notan algo de 'fresquito' al otro lado no dudan en meterse por el hueco que sea.

A esta tendencia se suma otro factor que detalla la prensa francesa, el hecho de que muchas puertas están estropeadas, avejentadas o mal selladas, lo que favorece el desarrollo de huecos o incluso agujeros, un 'regalo' para este incómodo vecino.