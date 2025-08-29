Europa sufre este 2025 su peor año de incendios forestales: un millón de hectáreas quemadas

V ista de dron de un terreno severamente dañado por un incendio en Jonquieres, cerca de Narbona (sur de Francia), el 8 de agosto de 2025.

La Unión Europea (UE) está viviendo la peor temporada de incendios de su historia reciente: más de 1.800 fuegos han quemado un millón de hectáreas, con España, Portugal e Italia entre los países más afectados, según los datos oficiales aportados por el sistema Copernicus.

Un año récord cuando la temporada de incendios está lejos de terminar. Aunque el continente ha vivido temporadas devastadoras en el pasado, la superficie quemada y la velocidad y simultaneidad de los incendios de este año no tienen precedentes, indican los expertos, que constatan que esta es una tendencia que ha venido para quedarse, y no sólo en el sur.

En lo que llevamos de año, ardieron en la UE más de un millón de hectáreas, más que la superficie de Córcega, como comparan en Euronews. Esto es: más de cuatro veces más que el año pasado. Más de 1.800 incendios forestales fueron declarados. Los fuegos emitieron más de 38 millones de toneladas de CO2. Sólo cinco de los 27 Estados miembros se salvaron: la República Checa, Estonia, Lituania, Luxemburgo y Malta. A la cabeza de la lista, Italia y Rumanía registraron más de 450 incendios cada uno.

Los países que sufrieron más daños no fueron necesariamente los que declararon más incendios, no obstante. Sirva el ejemplo de Chipre, que registró tres incendios, pero todos ellos han sido especialmente devastadores.

Desde el 1 de enero han ardido más de 400.000 hectáreas en España y más de 260.000 hectáreas en Portugal. Así, el 3% de Portugal, el 2,3% de Chipre y el 0,8% de España han ardido desde principios de año. La culpa la tienen las altas temperaturas y la sequía, sobre todo.

El cambio climático aumenta el riesgo de incendios porque proporciona esas condiciones para que los montes y los bosques estén secos. "Para el comportamiento del fuego necesitamos una combinación de distintos factores: condiciones meteorológicas, topografía, vegetación, biomasa, combustible. Pero el requisito previo para que todo suceda es el clima. Así que los escenarios de cambio climático proporcionan la envoltura perfecta para que todos los demás factores trabajen juntos y produzcan un día perfecto de incendios o una tormenta de fuego perfecta", explica al citado medio Alexander Held, especialista en gestión de incendios del Instituto Forestal Europeo.

Estas condiciones, alerta, serán cada vez más frecuentes en el futuro, por lo que los incendios pueden estar fuera de control. Queda preparar el paisaje, haciéndolo más resistente y mejor preparado, de forma que los bomberos puedan trabajar con seguridad y eficacia.

Una de las técnicas consiste en reducir la vegetación mediante desbroces, pastoreo o quemas controladas. Otros enfoques son la silvicultura mixta con cubierta continua -que mantiene una cubierta arbórea permanente evitando la tala-, la agricultura regenerativa o los sistemas agroforestales -que combinan la producción agrícola y los árboles en la misma superficie-. Todo ello necesita de un serio compromiso de las distintas administraciones.

