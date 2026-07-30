La Antártida sorprende a los científicos: una parte "muerta" de la Tierra se reactiva tras 3 millones de años

La Antártida no deja de sorprendernos desde su origen, hace millones y millones de años. En épocas algo más recientes, además de generar expectación, también provoca temor por los efectos que sufre a causa del evidente calentamiento global. Pero ahora, una investigación con 'adn' puramente español ha renovado el impacto mundial por un hallazgo en su interior.

Tal y como detalla el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), una investigación elaborada por miembros de esta institución y del Institut de Ciències del Mar (ICM), junto con el CSIC, ha sacado a la luz un sistema de fallas hasta ahora desconocido. Y con una extensión imponente: nada menos que 250 kilómetros entre las islas Elefante y Rey Jorge, al oeste de la Península Antártica.

“Nuestros resultados muestran que los sistemas tectónicos no desaparecen necesariamente cuando cesa la subducción. Incluso millones de años después pueden ser reactivados por la influencia de sistemas vecinos todavía activos”, explican Ricardo León (IGME-CSIC) y Roger Urgeles (ICM-CSIC), investigadores principales y coautores del proyecto y el posterior trabajo.

El resultado puede leerse en la revista Geology, donde se ofrecen evidencias de actividad en una región considerada tectónicamente inactiva desde el final de la subducción de la placa Phoenix, hace aproximadamente tres millones de años. Ahora ese enclave está experimentando una nueva etapa de deformación, lo que obliga a revisar los modelos geodinámicos existentes para la zona. Ampliando la vista, también proporciona una nueva perspectiva sobre cómo evolucionan los límites de placas a escala planetaria.

“Lo más sorprendente es que estamos observando cómo la Tierra puede volver a activar estructuras que parecían ‘apagadas’ desde hace millones de años”, señalan los autores.

El hallazgo tiene un gran valor científico y un impacto a nivel internacional indudable, porque además de documentar nuevas fallas activas, se prueba que esta deformación está modificando de forma significativa el paisaje submarino. Así, los investigadores han contemplado la formación de cuencas tectónicas, la reorganización de cañones submarinos, la deformación de los sedimentos post-subducción de la fosa y la aparición de volcanes de fango activos.