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Mientras España se derrite a más de 40 grados, nieva junto al mar en Argentina por primera vez en más de 30 años
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Mientras España se derrite a más de 40 grados, nieva junto al mar en Argentina por primera vez en más de 30 años

El hemisferio sur vive un invierno excepcional con temperaturas de hasta -14 ºC y nevadas históricas en zonas costeras, mientras Europa afronta una nueva ola de calor extrema.

Israel Molina Gómez
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Nieve en Ushuaia (Argentina)
Nieve en Ushuaia (Argentina)Joel Reyero Getty Images

Mientras buena parte de España encara una nueva semana marcada por temperaturas que volverán a superar los 40 grados en algunas zonas, al otro lado del planeta se vive una situación completamente opuesta. El invierno austral está dejando estampas poco habituales en Argentina, Chile, Australia y Nueva Zelanda, con intensas nevadas, fuertes heladas y registros térmicos muy por debajo de lo normal.

Uno de los casos más llamativos se ha producido en Mar del Plata, una ciudad costera argentina bañada por el océano Atlántico, donde ha vuelto a nevar junto al mar por primera vez en más de 30 años, un fenómeno extraordinario para la zona.

Hasta 14 grados bajo cero en la Patagonia

El invierno está golpeando con fuerza a buena parte de Argentina. En la región de la Patagonia, los termómetros han llegado a marcar -14 ºC, mientras que varias provincias permanecieron durante días bajo avisos por heladas.

Las bajas temperaturas no solo han afectado al sur del país. La nieve ha alcanzado lugares donde hacía décadas que no aparecía, como Mar del Plata, cuya última gran nevada de este tipo se remontaba a hace más de tres décadas.

El temporal también ha dejado importantes complicaciones en el vecino Chile, donde numerosas carreteras quedaron cubiertas de nieve y algunas localidades llegaron a permanecer aisladas temporalmente.

Nueva Zelanda y Australia también viven un invierno inusual

La situación tampoco es habitual en Nueva Zelanda. La estación de esquí de Mt Hutt ha acumulado alrededor de 110 centímetros de nieve, convirtiéndose en la primera de todo el hemisferio sur en superar el metro de espesor esta temporada.

En Australia, mientras tanto, las montañas han recibido abundantes nevadas después de un inicio de temporada muy pobre, hasta el punto de que algunas estaciones de esquí han pasado en pocos días de la preocupación por la falta de nieve a disfrutar de unas condiciones prácticamente ideales.

¿Cómo puede haber tanto calor aquí y tanto frío allí?

Aunque la coincidencia pueda resultar llamativa, los meteorólogos recuerdan que no existe ninguna contradicción.

Mientras en Europa es pleno verano, en el hemisferio sur se encuentran en pleno invierno. A esa circunstancia se suma la llegada de una intensa masa de aire polar procedente de la Antártida, que está avanzando hacia latitudes más templadas y favoreciendo un episodio de frío especialmente intenso.

Al mismo tiempo, buena parte del sur de Europa afronta una nueva ola de calor que volverá a disparar los termómetros durante los próximos días.

El contraste deja imágenes difíciles de imaginar en una misma fecha: mientras en España el principal consejo es buscar sombra, hidratarse y evitar las horas centrales del día, en el extremo sur del planeta hay ciudades que vuelven a sacar los abrigos más gruesos y, en algunos casos, incluso las palas para retirar la nieve.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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