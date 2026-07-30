Mientras España se derrite a más de 40 grados, nieva junto al mar en Argentina por primera vez en más de 30 años

Mientras buena parte de España encara una nueva semana marcada por temperaturas que volverán a superar los 40 grados en algunas zonas, al otro lado del planeta se vive una situación completamente opuesta. El invierno austral está dejando estampas poco habituales en Argentina, Chile, Australia y Nueva Zelanda, con intensas nevadas, fuertes heladas y registros térmicos muy por debajo de lo normal.

Uno de los casos más llamativos se ha producido en Mar del Plata, una ciudad costera argentina bañada por el océano Atlántico, donde ha vuelto a nevar junto al mar por primera vez en más de 30 años, un fenómeno extraordinario para la zona.

Hasta 14 grados bajo cero en la Patagonia

El invierno está golpeando con fuerza a buena parte de Argentina. En la región de la Patagonia, los termómetros han llegado a marcar -14 ºC, mientras que varias provincias permanecieron durante días bajo avisos por heladas.

Las bajas temperaturas no solo han afectado al sur del país. La nieve ha alcanzado lugares donde hacía décadas que no aparecía, como Mar del Plata, cuya última gran nevada de este tipo se remontaba a hace más de tres décadas.

El temporal también ha dejado importantes complicaciones en el vecino Chile, donde numerosas carreteras quedaron cubiertas de nieve y algunas localidades llegaron a permanecer aisladas temporalmente.

Nueva Zelanda y Australia también viven un invierno inusual

La situación tampoco es habitual en Nueva Zelanda. La estación de esquí de Mt Hutt ha acumulado alrededor de 110 centímetros de nieve, convirtiéndose en la primera de todo el hemisferio sur en superar el metro de espesor esta temporada.

En Australia, mientras tanto, las montañas han recibido abundantes nevadas después de un inicio de temporada muy pobre, hasta el punto de que algunas estaciones de esquí han pasado en pocos días de la preocupación por la falta de nieve a disfrutar de unas condiciones prácticamente ideales.

¿Cómo puede haber tanto calor aquí y tanto frío allí?

Aunque la coincidencia pueda resultar llamativa, los meteorólogos recuerdan que no existe ninguna contradicción.

Mientras en Europa es pleno verano, en el hemisferio sur se encuentran en pleno invierno. A esa circunstancia se suma la llegada de una intensa masa de aire polar procedente de la Antártida, que está avanzando hacia latitudes más templadas y favoreciendo un episodio de frío especialmente intenso.

Al mismo tiempo, buena parte del sur de Europa afronta una nueva ola de calor que volverá a disparar los termómetros durante los próximos días.

El contraste deja imágenes difíciles de imaginar en una misma fecha: mientras en España el principal consejo es buscar sombra, hidratarse y evitar las horas centrales del día, en el extremo sur del planeta hay ciudades que vuelven a sacar los abrigos más gruesos y, en algunos casos, incluso las palas para retirar la nieve.