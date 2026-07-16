El lago más profundo de la Tierra contiene el 20% del agua dulce del mundo y guarda 25 millones de años de historia

Cuando se piensa en un lago gigantesco, lo habitual es fijarse en su superficie. Sin embargo, existe uno cuya grandeza se encuentra mucho más abajo, en unas profundidades que ningún otro lago del planeta puede igualar.

Se trata del lago Baikal, una inmensa masa de agua situada en el sureste de Siberia que lleva décadas fascinando a geólogos, biólogos y climatólogos. Sus cifras son tan extraordinarias que cuesta ponerlas en contexto: alcanza una profundidad máxima cercana a los 1.700 metros, tiene unos 25 millones de años de antigüedad y concentra alrededor del 20% de las reservas mundiales de agua dulce superficial no congelada.

Ningún otro lago de la Tierra reúne unas características similares.

Un gigante oculto en Siberia

El Baikal ocupa una enorme depresión tectónica formada por la separación progresiva de la corteza terrestre. Desde el espacio parece un lago alargado más, pero bajo su superficie esconde una inmensa cuenca que lo convierte en el más profundo del mundo.

Su profundidad máxima ronda los 1.700 metros, muy por encima de cualquier otro lago existente. Para hacerse una idea, es una cifra superior a la altura de muchos de los grandes rascacielos del planeta colocados boca abajo.

Sin embargo, el dato que más llama la atención a los científicos no es únicamente la profundidad. Lo realmente excepcional es su edad.

Mientras que la mayoría de los grandes lagos actuales tienen unos pocos miles o cientos de miles de años, el Baikal lleva existiendo unos 25 millones de años. Ha sobrevivido a cambios climáticos, glaciaciones y transformaciones geológicas que hicieron desaparecer o modificaron profundamente otros sistemas lacustres.

Esa extraordinaria longevidad ha permitido que la vida evolucionara allí de una forma prácticamente irrepetible.

El mayor tesoro de agua dulce del planeta

La magnitud del Baikal se entiende mejor al analizar el volumen de agua que almacena.

Más de 300 ríos y arroyos desembocan en él, mientras que solo uno, el río Angará, sale de sus aguas. Durante millones de años, este proceso ha contribuido a convertirlo en una auténtica reserva natural de agua dulce.

Según los estudios científicos, contiene aproximadamente una quinta parte de toda el agua dulce superficial líquida del planeta. Es una proporción tan enorme que supera las reservas de agua de muchos países enteros.

Por ello, además de ser un ecosistema único, el Baikal constituye una herramienta fundamental para estudiar la historia climática de la Tierra. Los sedimentos acumulados en su fondo permiten reconstruir cómo ha evolucionado el clima durante millones de años, algo que resulta especialmente valioso para comprender los cambios ambientales actuales.

Un laboratorio natural para la evolución

La antigüedad y el aislamiento del lago han generado otro fenómeno excepcional: una biodiversidad única.

Los expertos consideran el Baikal uno de los mayores laboratorios naturales de la evolución. Durante millones de años, miles de especies se adaptaron a unas condiciones muy específicas, desarrollando características que no existen en ningún otro lugar del mundo.

La UNESCO destaca precisamente ese elevado nivel de endemismo como una de las razones que justifican su valor excepcional.

Muchas de las plantas, peces, crustáceos y microorganismos que viven en el lago no pueden encontrarse fuera de él.

Pero hay un habitante que destaca por encima de todos.

La única foca de agua dulce del mundo

Entre las especies más sorprendentes del Baikal se encuentra la foca nerpa o foca del Baikal. Su singularidad es extraordinaria: se trata de la única especie de foca que vive exclusivamente en agua dulce.

Los científicos siguen debatiendo cómo llegaron sus antepasados hasta este lugar remoto del interior de Asia. La hipótesis más aceptada apunta a que, hace millones de años, poblaciones de focas tuvieron acceso a sistemas fluviales conectados con el océano y acabaron quedando aisladas en la región.

Con el paso del tiempo evolucionaron hasta convertirse en una especie completamente adaptada al ecosistema del lago. Hoy son uno de los grandes símbolos del Baikal y una de las especies más estudiadas por los investigadores.

Patrimonio de la Humanidad

La importancia del lago va mucho más allá de los récords.

La UNESCO lo incluyó en la lista de Patrimonio Mundial por su relevancia geológica, ecológica y biológica. El valor del lugar no se limita al agua: bosques, montañas y áreas protegidas forman parte de un sistema natural interconectado que alberga una enorme riqueza ambiental.

Todo ello convierte al Baikal en uno de los espacios naturales más importantes del planeta.

Sin embargo, también afronta amenazas. La contaminación, la presión humana y los efectos del cambio climático han despertado en varias ocasiones la preocupación de la comunidad científica internacional, que considera prioritario proteger un ecosistema tan singular.

Porque pocos lugares reúnen tantos récords a la vez.

El lago más profundo del planeta, uno de los más antiguos y que contiene una quinta parte del agua dulce superficial del mundo. Y el hogar de la única foca exclusivamente de agua dulce conocida.

Un rincón de Siberia donde 25 millones de años de aislamiento han creado un ecosistema que no se parece a ningún otro de la Tierra.