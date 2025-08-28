Una orca siendo masturbada en un parque acuático clausurado: estalla la indignación en Francia

El ejemplar de orca 'Keijo', de 12 años, siendo masturbado por un entrenador en el ya clausurado parque acuático Marineland (Cannes, Francia); en unas imágenes captadas mediante el dron de la oenegé TideBreakers.

Llevaba tiempo en el centro de la diana de las críticas y quejas de activistas y oenegés de carácter ambientalista y en favor de los derechos de los animales. Se trata de la situación que viven 'los últimos de Marineland', un parque acuático localizado cerca de la glamurosa ciudad gala de Cannes, una de las joya de la Costa Azul, pero que fue clausurado el pasado mes de enero.

En dichas instalaciones continúan aún varios animales, concretamente dos orcas, Wikie (24 años) y su hijo Keijo (12 años), además de una docena de delfines, en unas condiciones de hábitat que son muy criticadas. No obstante, un último acontecimiento que ha trascendido en redes sociales ha sacudido y hecho estallar la indignación de parte de la sociedad francesa. Se trata de lo que la oenegé naturalista TideBreakers ha logrado capturar en vídeo con un dron: cómo un cuidador estimulaba sexualmente a Keijo, es decir, masturbándole.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo, primero tras las acusaciones de que esa masturbación tendría como fin la recolección del valioso semen de este animal, supuestamente con motivación económica y para su venta. Después, tras confirmar la propia dirección de Marineland que eran reales, pero que se debían a una medida para salvaguardar la integridad de la madre de Keijo, argumentando que se debía a que "Keijo está llegando a la adolescencia con fuertes impulsos sexuales".

Las críticas de la oenegé y la versión del parque: "Aunque espectacular, esto es natural"

"Monitoreamos los tanques durante varios días desde el amanecer hasta el anochecer para evaluar las condiciones de Wikie, Keijo y los 12 delfines. Los entrenadores estuvieron ausentes la mayor parte del día y las orcas estuvieron sin supervisión ni estimulación durante la mayor parte del día", explicaron desde la oenegé TideBreakers, subrayando que "las imágenes revelaron un grave abandono" y que "el tanque médico estaba cubierto de algas y las orcas mostraron signos de aburrimiento y frustración, como encallar para alcanzar juguetes durante horas".

Desde el colectivo también explicaron que "capturamos imágenes perturbadoras que muestran a los entrenadores estimulando sexualmente a Keijo, sin guantes ni bolsas de recolección de semen, lo que indica un alarmante desprecio por las normas de la industria". En este sentido, apuntan a que "probablemente fue una sesión de entrenamiento para la inseminación artificial" y que esta "es una práctica que utiliza la industria de mamíferos marinos para no tener que recolectar orcas en la naturaleza o trasladar animales entre parques para reproducirse".

Con todo, y según recoge en una cronología la edición francesa de este medio, Le HuffPost, desde la dirección del parque aseguraron que como Keijo comparte la misma piscina que su madre es necesaria esa estimulación sexual "para evitar la endogamia o que ambos cetáceos se peleen o se lastimen". Además, remarcan que "aunque espectacular, esto [la masturbación de una orca] es natural y completamente indoloro para los animales" y que nada tiene que ver con una hipotética -e ilegal- recolección de semen para su venta.

"El esperma de orca vale su peso en oro" Muriel Arnal, presidenta de TideBreakers

"Hoy en día, está prohibido vender semen de orca", aseguró Marineland a France 3, añadiendo que "si se realizara una transferencia de esperma al extranjero, se requeriría una autorización estatal". Lo cierto es que sería imposible lograrlo en Francia por una vía legal, puesto que contraviene la ley de bienestar animal gala, que data de 2021.

Desde TideBreakers opinan lo contrario. Según trasladaron a El País, el haber masturbado a la orca pequeña puede "reforzar la conducta sexual de Keijo en un acuario compartido con su madre es imprudente y probablemente aumente la actividad sexual, no la reduzca". La propia directora de la oenegé, Muriel Arnal, recordó que "Wikie vivía con su hermano y sus dos hijos sin aparearse" y que "el esperma de orca vale su peso en oro", sobre todo en Japón.

El dudoso futuro de las orcas

Lo cierto es que este es solo el capítulo de una larga historia polémica en Francia. En un comienzo, la ministra de Biodiversidad, Agnès Pannier-Runacher -del ala macronista-, aseguró que el plan sobre la mesa pasaba por enviar a los animales a un santuario de nueva creación, que fuese un proyecto conjunto de Francia, España, Italia y Grecia. El motivo es que estos animales no pueden ser reintroducidos en el medio natural y deben seguir siempre en régimen de semilibertad, es decir, con cuidado del ser humano en lo referente a la alimentación y vigilancia.

"Voy a contactar a mis homólogos español, italiano y griego y proponerles que trabajemos en un proyecto de santuario", llegó a asegurar en una publicación en vídeo, en la que también expresó que "Grecia tiene un proyecto de santuario, Italia tiene un proyecto de santuario, y creo que los cuatro juntos quizás podamos hacerlo realidad. No digo que vaya a funcionar, pero quien no arriesga no gana". Esa opción no llegó a desarrollarse, de momento, pero sí hubo otra que incluía a España que ya ha sido descartada.

Se trató de alcanzar un acuerdo con el Loro Parque, las conocidas instalaciones canarias que albergan distintos tipos de animales -entre ellos, orcas- y que se encuentran en la isla de Tenerife, pero las autoridades galas acabaron tumbando esa vía.