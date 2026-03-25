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Alberto Núñez Feijóo define la postura del PP en Irán con ataques a Pedro Sánchez: "No a la guerra y no a usted"
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Alberto Núñez Feijóo define la postura del PP en Irán con ataques a Pedro Sánchez: "No a la guerra y no a usted"

Aunque desde el principio se ha posicionado con Estados Unidos e Israel, este miércoles el líder del PP ha dicho que su partido no quiere que "España sea comparsa de nadie".

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
MADRID, 25/03/2026.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el pleno del Congreso, de este miércoles ante el que el Ejecutivo explica su posición contra la guerra en Irán e informará de las medidas adoptadas para combatir sus efectos. EFE/ Mariscal
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el pleno del Congreso.EFE/ Mariscal

Por mucho que el presidente del Gobierno haya tratado de vincular el apoyo a Estados Unidos e Israel con el apoyo y participación activa de José María Aznar en la guerra de Irak, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha preferido hacer caso omiso al señalamiento reiterado de Pedro Sánchez. "Visto el ejercicio de oposición que ha hecho al Gobierno de hace 23 años, pasemos a valorar la actuación del Gobierno en 2026", ha dicho el líder del Partido Popular al inicio de su intervención en el Congreso.

Como ya había hecho antes el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, Feijóo también ha echado en cara a Sánchez que por un lado trate de "personificar la defensa de paz" mientras "la propaganda iraní estampa su cara en misiles de guerra". "Le han dado las gracias el régimen iraní, las organizaciones terroristas Hamás y Hezbolá, los hutíes, los secuaces del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro... Le falta el aplauso del régimen norcoreano", ha ironizado Feijóo.

Frente a los ataques de Sánchez, Feijóo ha asegurado que el PP también se sitúa en el "no a la guerra", un lema la que ha sumado un "no a usted", en referencia al presidente del Gobierno, a quien ha señalado por "saltarse el debate parlamentario". "No es usted un dictador, ¿o sí? Hasta Ucrania ha aprobado sus Presupuestos. Y España, en paz, no puede. Estoy deseando que nos explique qué urgencia tiene usted que no tenga Zelenski", ha acusado Feijóo, quien ha concluido que el "verdadero lema" del jefe del Ejecutivo no es el "no a la guerra, sino el no al Congreso".

Aunque la posición del Partido Popular ha sido desde el principio cercana a Estados Unidos y a Israel, frente a Irán, este miércoles el líder del PP ha asegurado que no quiere que España "sea comparsa de nadie", pero tampoco ser "irrelevantes". "Está mezclando el nombre de España con la peor calaña del mundo", ha insistido.

Sin llegar a defender a Donald Trump de manera directa, Feijóo ha querido dejar claro que "el único instrumento para defender los intereses de España y proteger la unidad europea es la OTAN". "¿O tiene otro? ¿Alguna potencia alternativa con la que quiera aliarse? Si su apuesta es cambiar de aliados, dígalo, pero si seguimos en la OTAN, su deber es respetarlo", ha señalado el presidente del Partido Popular, quien ha atacado a Sánchez por no censurar la "ejecución de miles de mujeres, homosexuales y disidentes en Irán". "A un pacifista le duele de verdad un disidente asesinado en Teherán que en Caracas", ha dicho Feijóo, que sin embargo no ha condenado tampoco los ataques de Estados Unidos e Israel sobre infraestructuras civiles en Irán o en el Líbano.

Frente al posicionamiento del Gobierno contrario a Trump, Feijóo ha apuntado que "este hombre tan pacifista preside el Ejecutivo con mayor gasto militar de la historia de España". "Dice no a la guerra, pero ha triplicado la compra de armamento a Estados Unidos y tiene contratos en vigor con Israel. [...] A Chipre no ha mandado a la flotilla de Ada Colau, sino dos barcos de la marina española, nuestra mejor fragata militar cargada de torpedos y con 200 marinos", ha denunciado.

Antes de terminar, Feijóo no ha perdido la ocasión para ya no relacionar la inmigración irregular con mayor delincuencia, sino directamente con "el terrorismo" [sic].

Héctor Juanatey
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Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Cómo contactar conmigo:

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 

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