Alberto Núñez Feijóo define la postura del PP en Irán con ataques a Pedro Sánchez: "No a la guerra y no a usted"

Por mucho que el presidente del Gobierno haya tratado de vincular el apoyo a Estados Unidos e Israel con el apoyo y participación activa de José María Aznar en la guerra de Irak, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha preferido hacer caso omiso al señalamiento reiterado de Pedro Sánchez. "Visto el ejercicio de oposición que ha hecho al Gobierno de hace 23 años, pasemos a valorar la actuación del Gobierno en 2026", ha dicho el líder del Partido Popular al inicio de su intervención en el Congreso.

Como ya había hecho antes el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, Feijóo también ha echado en cara a Sánchez que por un lado trate de "personificar la defensa de paz" mientras "la propaganda iraní estampa su cara en misiles de guerra". "Le han dado las gracias el régimen iraní, las organizaciones terroristas Hamás y Hezbolá, los hutíes, los secuaces del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro... Le falta el aplauso del régimen norcoreano", ha ironizado Feijóo.

Frente a los ataques de Sánchez, Feijóo ha asegurado que el PP también se sitúa en el "no a la guerra", un lema la que ha sumado un "no a usted", en referencia al presidente del Gobierno, a quien ha señalado por "saltarse el debate parlamentario". "No es usted un dictador, ¿o sí? Hasta Ucrania ha aprobado sus Presupuestos. Y España, en paz, no puede. Estoy deseando que nos explique qué urgencia tiene usted que no tenga Zelenski", ha acusado Feijóo, quien ha concluido que el "verdadero lema" del jefe del Ejecutivo no es el "no a la guerra, sino el no al Congreso".

Aunque la posición del Partido Popular ha sido desde el principio cercana a Estados Unidos y a Israel, frente a Irán, este miércoles el líder del PP ha asegurado que no quiere que España "sea comparsa de nadie", pero tampoco ser "irrelevantes". "Está mezclando el nombre de España con la peor calaña del mundo", ha insistido.

Sin llegar a defender a Donald Trump de manera directa, Feijóo ha querido dejar claro que "el único instrumento para defender los intereses de España y proteger la unidad europea es la OTAN". "¿O tiene otro? ¿Alguna potencia alternativa con la que quiera aliarse? Si su apuesta es cambiar de aliados, dígalo, pero si seguimos en la OTAN, su deber es respetarlo", ha señalado el presidente del Partido Popular, quien ha atacado a Sánchez por no censurar la "ejecución de miles de mujeres, homosexuales y disidentes en Irán". "A un pacifista le duele de verdad un disidente asesinado en Teherán que en Caracas", ha dicho Feijóo, que sin embargo no ha condenado tampoco los ataques de Estados Unidos e Israel sobre infraestructuras civiles en Irán o en el Líbano.

Frente al posicionamiento del Gobierno contrario a Trump, Feijóo ha apuntado que "este hombre tan pacifista preside el Ejecutivo con mayor gasto militar de la historia de España". "Dice no a la guerra, pero ha triplicado la compra de armamento a Estados Unidos y tiene contratos en vigor con Israel. [...] A Chipre no ha mandado a la flotilla de Ada Colau, sino dos barcos de la marina española, nuestra mejor fragata militar cargada de torpedos y con 200 marinos", ha denunciado.

Antes de terminar, Feijóo no ha perdido la ocasión para ya no relacionar la inmigración irregular con mayor delincuencia, sino directamente con "el terrorismo" [sic].