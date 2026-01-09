Buscan a un hombre que dejó en estado crítico a su pareja y a la madre de ella en Barcelona

Nuevo presunto caso de agresión machista en Cataluña. Los Mossos d'Esquadra están buscando a un hombre que dejó, ayer jueves, en estado crítico a su pareja y a la madre de esta en Calella de Mar (Barcelona). Se trata de un varón de 25 años que logró darse a la fuga tras acceder a un apartamento en el que se encontraban y agredirlas utilizando un útil de cocina, concretamente una olla.

Así lo recoge El País en una información en la que apunta a que los hechos tuvieron lugar al filo de las tres de la tarde, en la calle de Tramuntana, en una zona residencial de apartamentos.

Los agentes de la policía catalana fueron alertados después de que testigos escuchasen los gritos de la presunta agresión y viesen al sospechoso salir corriendo del citado inmueble. A su llegada, los Mossos han hallado a las dos mujeres en estado crítico en el interior de este apartamento localizado en la comarca del Maresme.

¿Qué se sabe hasta ahora de lo ocurrido en Calella de Mar?

Un hombre ha dejado en estado crítico a su pareja y a la madre de ella, dándose a la fuga.

El supuesto autor de los hechos, de 25 años, las ha golpeado con una olla de cocina.

Las autoridades han distribuido imágenes del presunto agresor siendo captado por las cámaras de vídeo vigilancia y se le busca.

Dónde pedir ayuda

El teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial a víctimas de violencia machista, las 24 horas y en 53 idiomas. También se puede solicitar apoyo en 016-online@igualdad.gob.es, por WhatsApp en el 600 000 016 o, en el caso de menores, a través del teléfono ANAR 900 20 20 10.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112 o a los teléfonos de Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062). La app ALERTCOPS permite enviar avisos geolocalizados sin necesidad de realizar una llamada.