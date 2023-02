Ana Rosa Quintana responde tajante como pocas veces a las palabras de Yolanda Díaz en el Congreso

Ana Rosa Quintana ha respondido este jueves en directo desde El Programa de AR a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La vicepresidenta del Gobierno dijo en el Congreso de los Diputados que el despido en España "no es caro": "Es demasiado barato. Es tan barato que les sale a cuenta despedir usando la indemnización de despido improcedente".

Añadió además la ministra que "hay tantos atentados a derechos fundamentales en estos despidos improcedentes low cost como cuando una empresa, es irónico, rejuvenece la plantilla y deja a la calle a empleados mayores con indemnizaciones insuficientes para reparar el daño causado".

De vuelta al vídeo, Ana Rosa ha respondido a la titular de Trabajo. "¿Sabes qué pasa? No hablo de nadie en concreto pero muchísimos miembros de este Gobierno, ministros, subsecretarios, que no han trabajado en su vida".

Y ha añadido: "No han pagado un salario en su vida. Es que no han creado un puesto de trabajo en su vida y no tienen de verdad lo que es la vida real y el funcionamiento". También ha defendido a los empresarios: "Esa imagen del empresario que se sienta a disfrutar a despedir a gente oiga miren, cuando un empresario tiene que despedir a alguien es que su empresa está fracasando".

"O porque la empresa va mal o porque el trabajador no cumple con su función", ha apostillado de fondo Joaquín Prat. Para zanjar el tema, la presentadora de Telecinco ha señalado que en España "tenemos la productividad más baja de Europa".