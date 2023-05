Avisan a mesas de Melilla de intentos de votar ilegales de ciudadanos que se registraron por correo

La Junta Electoral de Zona y la Delegación del Gobierno en Melilla han advertido a las mesas electorales de los intentos de votar ilegalmente en mesa del colegio electoral de aquellos que se registraron en el voto por correo y no concluyeron el proceso, algo que no está permitido.

Además, han admitido que "algunos" de estos ciudadanos lo han intentado hacer con justificantes falsos de la JEZ, en los que supuestamente se les autoriza para ello por parte del órgano judicial, por lo que se les está intentando localizar para ser denunciados por falsedad documental.

A pregunta de los periodistas, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh Abdelkader, ha subrayado que como incidencia principal durante este domingo en la ciudad española del norte África ha sido que "algunas personas han querido desplazarse hasta los centros electorales para votar en urna, a pesar de que lo habían solicitado por correo".

Moh ha advertido que esto no es posible y que las personas que han solicitado el voto por correo aunque no lo hayan materializado, ya no pueden emitir su voto en urna. "Sabemos que de los más de 11.700 melillenses que solicitaron el voto por correo no lo han materializado todos, pero lo que los que no lo hayan materializado, no pueden hacerlo hoy en urna", ha recalcado.

Según datos del Ministerio del Interior, en Melilla se han registrado para el voto por correo 11.700 personas en 2023 frente a las 4.200 de 2019. De esos 11.700 se formalizado y concluido con éxito poco menos de la mitad, concretamente 5.800, mientras los restantes 5.900 van a la abstención porque una vez que se registra la petición del voto por correo, ya no se puede cambiar de opinión en mitad del proceso y votar en urna.

Una repetición sería un fracaso

Moh, que ha explicado que se han constituido las 87 mesas en el tiempo marcado sin ningún incidente significativo, ha informado de que el dispositivo está formado por 594 agentes tanto de Policía Nacional como Policía Local y Guardia Civil, el doble que en Ceuta tras los sucesos del voto por correo en la ciudad melillense, que están velando para que todo funcione bien dentro de los colegios electorales, así como en el resto de la ciudad. "Hemos montado un dispositivo dividido en cuatro secciones y están prestando servicio en todos los puntos de la ciudad", ha revelado.

Sobre una posible impugnación de las elecciones, como la anunciada por CPM por supuestas irregularidades en el voto por correo, Sabrina Moh ha indicado que se ha estado trabajando intensamente y de forma coordinada para que no haya motivos para que se dé una impugnación que lleve a la repetición de las elecciones. De hecho, ha reconocido que de impugnarse el proceso electoral "sería un fracaso como sociedad" y ha hecho hincapié en todas las medidas que se han ido desarrollando para que este proceso electoral se dé con todas las garantías.