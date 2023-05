Ayuso aboga por ilegalizar Bildu después de que Feijóo dijera que esa idea es "poco seria, un brindis"

Europa Press via Getty Images

Un día más en la oficina del PP. Si hace apenas 24 horas, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, zanjaba el debate sobre la posibilidad de ilegalizar a la formación abertzale Bildu tras la polémica por los candidatos condenados por delitos relacionados con el terrorismo; este jueves la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ejercía nuevamente de verso suelto para pedir la ilegalización de Bildu a través de la Ley de Partidos.

Concretamente, ha explicado en un desayuno informativo con Europa Press, a través del artículo 11 que, dice Ayuso, permite al Congreso y al Senado a instar al Gobierno a ello. "Soy partidaria porque han ido mutando con diferentes collares a lo largo del tiempo".

Dice la presidenta madrileña que "durante el Gobierno de Aapatero el Constitucional cedió y sí los legalizó [a Bildu]". "Pero, de la misma manera, habría que revisar todo esto (...) Hay mecanismo para poder sopesarlo, habría que valorarlo".

Palabras que contrastan con lo que expresó Feijóo hace tan sólo 24 horas, cuando dijo que intentar ilegalizar Bildu a través de la Ley de Partidos es "un brindis" y una idea "poco seria". “En el PP, brindis, los justos, nosotros nos mantenemos en posiciones serias", agregó.

Preguntada por esta evidente diferencia con el líder de su partido, Ayuso ni se ha inmutado: "Yo creo que se puede revisar y deberíamos intentarlo, mirarlo. No es ir contra la ley, ni retorcer las instituciones. Es entender que hay partido que, no sólo han cometido los más graves delitos, sino que han viciado los censos del País Vasco y no pueden incurrir a las elecciones".

"¿Ha hablado con Feijóo de esto?", le preguntan a Ayuso. "Hablamos de todo todos los días", ha contestado la presidenta madrileña que, sin embargo, no ha desvelado el contenido de la posición de Feijóo porque "son conversaciones privadas". Aun así, Ayuso afirma que el líder del PP "está en contra de todo lo que está pasando y mucho más de que esta gente [en referencia a Bildu] no sólo tenga cada vez más cerca el ensoñado proyecto de ETA de gobernar el País Vasco, sino de que decidan por todos los españoles el precio de nuestras viviendas, nuestro mercado laboral y que hayan reescrito la historia de España desde la Transición bajo esto que llaman memoria".